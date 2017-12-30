الخارجية الايرانية تعلق على مزاعم ترامب بحق الشعب الايراني

الوقت- أدانت الخارجية الإيرانية اليوم السبت تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاخيرة بحق الشعب الايراني مؤكدة ان الشعب يرفض هذه التصريحات.

هذا وأدان المتحدث بإسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، اليوم السبت، تصريحات ترامب السخيفة وعديمة القيمة؛ مصرحا "ان الشعب الايراني لايعير اهتماماً لمزاعم ترامب والمسؤولين الامريكيين الانتهازية".

وأوضح قاسمي في معرض رده على تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب التدخلية في الشؤون الداخلية الايرانية، قائلا، ان الشعب الايراني العظيم بالتأكيد يتابع عن كثب المشاركة النشطة للسيد ترامب في انتهاك حقوق الانسان للشعب الفلسطيني واليمني ويتذكر القيود المفروضة وعداء وحقد الرئيس الامريكي للشعب الايراني المثقف في منعه من دخول امريكا واعتقال عدد من الايرانيين المقيمين في هذا البلد تحت ذرائع واهية.

وتابع بالقول: ان الشعب الايراني هو اقوى سند لامن وتقدم البلاد ومشاركة الشعب في الانتخابات لتحديد مستقبله والتواجد الفعال لفئات الشعب في الاشراف وانتقاد اجهزة ادارة البلاد هي ضامن لازدهار وشموخ البلاد والثورة الاسلامية والحضور المتيقظ للشعب هو اهم عامل للمقاومة في وجه الحاقدين على البلاد والشعب حيث اثبتت حكومة ترامب انها على رأس هؤلاء الحاقدين.

وأدان المتحدث بإسم الخارجية الايرانية ، تصريحات ترامب السخيفة وعديمة القيمة، قائلا، ان الشعب الايراني لايعير اهتماماً لمزاعم ترامب والمسؤولين الامريكيين الانتهازية وان الشعب الايراني العظيم بالتأكيد يتابع عن كثب المشاركة النشطة للسيد ترامب في انتهاك حقوق الانسان للشعب الفلسطيني واليمني ويتذكر القيود المفروضة وعداء وحقد الرئيس الامريكي للشعب الايراني المثقف في منعه من دخول امريكا واعتقال عدد من الايرانيين المقيمين في هذا البلد تحت ذرائع واهية، ولذلك لايعتبر الدعم الانتهازي والمخادع لهؤلاء المسؤولين لبعض التجمعات خلال الايام الاخيرة في بعض المدن الايرانية إلا خداعاً ورياءً من قبل الحكومة الامريكية.

واضاف، ان دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية وفر البنى الديمقراطية للدعم القانوني لمطالب الشعب المدنية ومتابعة هذه المطالب امر ممكن بالكامل في اطار الدستور.

ونوه المتحدث بإسم الخارجية الايرانية بقرابة 70 عاما من التدخل للحكومات الامريكية في الشؤون الداخلية لايران ومنها ادارة وقيادة انقلاب على حكومة وطنية وشرعية في ايران ودعم النظام البهلوي البائد في قمع وارهاب احرار ايران والدعم التام لنظام المجرم صدام حسين في مرحلة الحرب المفروضة على ايران، مؤكدا ان المسؤولين الامريكيين ليسوا في الموقف الذي يجعلهم يشفقون على الشعب الايراني العظيم.