بلومبورغ: الضغط السعودي على الوليد بن طلال وصل إلى طريق مسدود

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  السبت 11 ربيع الثاني 1439
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"مأمون أبو عامر" للوقت : بناء ال300 ألف وحدة استيطانية هو أولى الاجراءات العملية لتطبيق قرار ترامب

"مأمون أبو عامر" للوقت : بناء ال300 ألف وحدة استيطانية هو أولى الاجراءات العملية لتطبيق قرار ترامب الوقت- أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي "يؤاف غالانت" یوم الأحد، أن الحكومة تعتزم بناء 300 ألف وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس المحتلة. للوقوف على أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها أجرى موقع الوقت مقابلة صحفية مع الخبير في الشؤون الاسرائيلية الدکتور مأمون أبو عامر من غزة، جاء في تفاصيله:

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

بلومبورغ: الضغط السعودي على الوليد بن طلال وصل إلى طريق مسدود

السبت 11 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
بلومبورغ: الضغط السعودي على الوليد بن طلال وصل إلى طريق مسدود

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الوقت- قال موقع بلومبورغ الشهير اليوم السبت على لسان الكاتبة"جلين كاري" أن الضغط السعودي على الوليد بن طلال وصل إلى طريق مسدود.

حيث أنه وبعد شهرين تقريبا من ذلك، أدت حملة مكافحة الفساد في السعودية إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار حيث تبادل العشرات من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال جزءا من ثروتهم من أجل الحرية.

ولكن في حالة الأمير الوليد بن طلال المتصاعدة بشكل متزايد، وهي الوجه العام للعائلة المالكة السعودية للعديد من المديرين التنفيذيين والمستثمرين الأجانب، هناك خطر أكبر من الاستيلاء على إمبراطوريته التجارية العالمية والمحادثات حول تسوية الوضع معه قد وصلت إلى طريق مسدودإن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على وشك الدخول في الأشهر القليلة الى الاعلان عن دوافعه الحقيقية وتوسيع نطاق سلطته.

والقضية ستساعد المستثمرين والدبلوماسيين على الإجابة على سؤال محير لهم منذ احداث اعتقالات 4 نوفمبر: فيما إذا كان التطهير هو محاولة للقضاء على الكسب غير المشروع أو مجرد شظايا لتعزيز خزائن الدولة في الداخل والخارج.

وقال إميلي هوثورن، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ستراتفور الاستشارية التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها: "ستحدد قضية الوليد حملة قمع للمستثمرين الغربيين". وكلما طال الوليد يبقى وراء الأبواب المغلقة، كلما زادت الحكومة غموضاً. وسحق المعارضين يتناسب مع نمط ما وصفه الدبلوماسيون العرب والغربيون بأنه سياسة عدوانية تثير القلق حتى بعض حلفاء السعودية.

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