التوتر بين تونس والامارات يصل الى الرياضة

الوقت- أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، الجمعة، الغاء مباراة للمنتخب الإماراتي لكرة اليد مباراة ودية مع نظيره التونسي، كانت مقررة مساء اليوم.

واضاف الاتحاد الاماراتي في بيان انه الغى ايضا مباراة ودية مع الترجي الرياضي التونسي، كانت مقررة غدا السبت.

بدوره أعلن مسؤولون في الاتحاد التونسي لكرة اليد، أن الاتحاد الإماراتي، ألغى معسكر منتخبه في تونس، وبالتالي تقرر إلغاء المباراة الودية، التي كانت مقررة بين المنتخبين، بالإضافة إلى إلغاء مباراة منتخب الإمارات مع الترجي.

ويتواجد المنتخب الإماراتي منذ أيام في تونس، وقد خاض مباراتين مع فرق تونسية، قبل أن تقرر الإمارات منع التونسيات من السفر على طائرات "الخطوط الإماراتية"، ما دفع السلطات التونسية إلى اتخاذ قرار بمنع هبوط طائرات "الإماراتية" في مطاراتها، إلى حين تمكّن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.