الصين ترد على اتهامات ترامب حول كوريا الشمالية

الوقت- نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، الجمعة، اتهام الرئيس الامريكي دونالد ترامب بقيام سفن صينية ببيع نفط لكوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين تطبق دائما قرارات مجلس الأمن بالكامل، وإنه إن كانت هناك انتهاكات بالفعل، ستتعامل معها الصين بجدية بموجب القانون، مضيفة أن الصين لن تسمح أبدا لشركاتها بانتهاك قرارات الأمم المتحدة.

وأدلت هوا بتصريحاتها بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان "متساهلا جدا" مع الصين في قضايا تجارية. وأضاف أنه مستاء لأن بكين سمحت بذهاب شحنات نفط إلى كوريا الشمالية، وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر أن مثل تلك الخطوات ستمنع التوصل إلى "حل ودي" للأزمة التي تسبب فيها برنامج بيونغ يانغ النووي، وقال: "لقد ضبطت متلبسة. خيبة أمل شديدة من أن الصين تسمح بدخول النفط إلى كوريا الشمالية. لن يكون هناك أبدا حل ودي لمشكلة كوريا الشمالية إذا ما استمر ذلك في الحدوث".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن سيئول حجزت سفينة ترفع علم هونغ كونغ يشتبه في نقلها نفطا إلى كوريا الشمالية في تحد للعقوبات الدولية، وأضاف المسؤول أن السفينة "ليثوس وينمور" نقلت منتجات بترولية مكررة إلى سفينة كورية شمالية في المياه الدولية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.