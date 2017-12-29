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  الجمعة 10 ربيع الثاني 1439
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أخبار

ترامب يضبط الصين متلبسة ويعرب عن خيبة أمله منها

الجمعة 10 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
ترامب يضبط الصين متلبسة ويعرب عن خيبة أمله منها
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الوقت- اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بالسماح بدخول النفط إلى كوريا الشمالية معربا عن خيبة أمله من الموقف الصيني.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر أن مثل تلك الخطوات ستمنع التوصل إلى "حل ودي" للأزمة التي تسبب فيها برنامج بيونغ يانغ النووي، وقال: "لقد ضبطت متلبسة. خيبة أمل شديدة من أن الصين تسمح بدخول النفط إلى كوريا الشمالية. لن يكون هناك أبدا حل ودي لمشكلة كوريا الشمالية إذا ما استمر ذلك في الحدوث".

ونفت الصين، أمس الخميس، انتهاك العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والتي تحظر بيع النفط لكوريا الشمالية، بعد أن قالت صحيفة في كوريا الجنوبية إن سفنا صينية وكورية شمالية تقوم بأعمال غير قانونية في البحر لإيصال شحنات من النفط لكوريا الشمالية.

وفرض مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، بسبب إجرائها اختبارا لصاروخ عابر للقارات مؤخرا، وتهدف العقوبات للحد من وصول المنتجات البترولية والنفط الخام إلى بيونغ يانغ.

وقالت الصين مرارا إنها تطبق كل القرارات الصادرة بشأن كوريا الشمالية بالكامل على الرغم من شكوك من واشنطن وسول وطوكيو بشأن استمرار وجود ثغرات في الأمر.

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