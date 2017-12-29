استشهاد 6 جنود مصريين بعملية ارهابية شمال سيناء

الوقت- أعلنت وزارة الدفاع المصرية، استشهاد 6 عسكريين أحدهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة في عربة للجيش، والقضاء على 3 إرهابيين في عملية نفذتها قوات إنقاذ القانون في محافظة شمال سيناء.

واضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن العبوة الناسفة انفجرت "في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية" بمحافظة شمال سيناء، نتج عنها مقتل ضابط وخمسة جنود

كما أعلن البيان أنه "استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية شمالي سيناء تمكنت قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني من القضاء على ثلاثة أفراد تكفيريين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة وتدمير أربع عربات خاصة بالعناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها".

وكثّف المسلحون في شمالي سيناء منذ أكثر من أربع سنوات هجماتهم على الجيش والشرطة وقتلوا مئات من أفرادهما كما شنوا هجمات في القاهرة ومدن أخرى استهدف بعضها مسيحيين.