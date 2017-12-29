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  الجمعة 10 ربيع الثاني 1439
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المسيحيون في سوريا

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الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

استشهاد 6 جنود مصريين بعملية ارهابية شمال سيناء

الجمعة 10 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
استشهاد 6 جنود مصريين بعملية ارهابية شمال سيناء

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الوقت- أعلنت وزارة الدفاع المصرية، استشهاد 6 عسكريين أحدهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة في عربة للجيش، والقضاء على 3 إرهابيين في عملية نفذتها قوات إنقاذ القانون في محافظة شمال سيناء.

واضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن العبوة الناسفة انفجرت "في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية" بمحافظة شمال سيناء، نتج عنها مقتل ضابط وخمسة جنود

كما أعلن البيان أنه "استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية شمالي سيناء تمكنت قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني من القضاء على ثلاثة أفراد تكفيريين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة وتدمير أربع عربات خاصة بالعناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها".

وكثّف المسلحون في شمالي سيناء منذ أكثر من أربع سنوات هجماتهم على الجيش والشرطة وقتلوا مئات من أفرادهما كما شنوا هجمات في القاهرة ومدن أخرى استهدف بعضها مسيحيين.

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مصر الارهاب

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