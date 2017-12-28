روسيا ترد على أردوغان وتصريحاته ضد الرئيس الأسد

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  الجمعة 10 ربيع الثاني 1439
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"مأمون أبو عامر" للوقت : بناء ال300 ألف وحدة استيطانية هو أولى الاجراءات العملية لتطبيق قرار ترامب

"مأمون أبو عامر" للوقت : بناء ال300 ألف وحدة استيطانية هو أولى الاجراءات العملية لتطبيق قرار ترامب الوقت- أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي "يؤاف غالانت" یوم الأحد، أن الحكومة تعتزم بناء 300 ألف وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس المحتلة. للوقوف على أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها أجرى موقع الوقت مقابلة صحفية مع الخبير في الشؤون الاسرائيلية الدکتور مأمون أبو عامر من غزة، جاء في تفاصيله:

ماهي التحالفات الجديدة التي قد تتبلور بداية العام الجديد في المنطقة؟! الوقت- التحركات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة تنذر بموجة تحالفات جديدة قد تأخذ معالمها الكاملة مع بداية العام الجديد لكونها لاتزال حاليا في مرحلة المخاض ولا أحد يعلم إن كانت ولادته...

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العميد جابر لـ"الوقت": "نحن اليوم على مفترق خطير جدا، وترامب لن يستطيع نقل السفارة للقدس" الوقت- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بغالبية كبيرة قرارا يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأيدت 128 دولة مشروع القرار، مقابل اعتراض 9 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت. في وقت توجّه رئيس السلطة الفلسطينية إلى الرياض في زيارة وصفت بالطارئة...

ألف ليلة وليلة من العدوان على اليمن؛ وداعا أيتها "الإنسانية" الوقت- لايمكنك أن ترى الصور القادمة من قلب اليمن دون أن يقشعر بدنك أو أن تفكر ألف مرة بالأسباب التي دفعت دولا مثل السعودية والولايات المتحدة الامريكية ومعهم الإمارات بارتكاب كل ...

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

روسيا ترد على أردوغان وتصريحاته ضد الرئيس الأسد

الخميس 9 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
روسيا ترد على أردوغان وتصريحاته ضد الرئيس الأسد

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دمشق: أردوغان يحاول تبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري

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الوقت- اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، أنَّ التصريحات التركية حول الرئيس السوري بشار الأسد "ليس لها أي قاعدة شرعية".

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "يقلقنا ظهور أسلحة جديدة لدى الإرهابيين، والسؤال من أين لهم هذه الأسلحة؟"، معيدةً للأذهان أنه منذ عدة أيام أُسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو السوري من منظومة جوية محمولة، مضيفةً "بهذا الشكل، فإن الحقائق تشير إلى أن دعم التشكيلات المسلحة لم يتوقف".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، إنّ "نجاح الاجتماع في أستانا دفع مختلف المتطرفين السياسيين لتكثيف نشاطهم، وهم يحاولون عرقلة بدء الحوار السوري – السوري الواسع والشامل، والخطوات العملية لوضع ملامح النظام السياسي في سوريا ما بعد النزاع".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووصف ، الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "إرهابي"، وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية في وجوده، وأضاف: "الاستمرار في وجود الأسد مستحيل. كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس سوري قتل قرابة مليون من موطنيه؟"، حسب زعمه.

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