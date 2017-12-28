نيويورك تايمز: امريكا تتعامل بازدواجية مع الحرب السعودية على اليمن

الوقت- اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الحرب التي تعصف باليمن بأنها تمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، منتقدة في الوقت ذاته بازدواجية المعايير الأمريكية في الحرب التي يواصل التحالف بقيادة السعودية شنها على اليمن.

وأضافت الصحيفة أن تزايد عدد القتلى المدنيين من السكان الذين يعانون جراء الفقر والمجاعة وتفشي داء الكوليرا على نطاق واسع، في ظل استمرار القصف الجوي الوحشي الذي تواصله السعودية.

وأكدت الصحيفة إن تزويد إيران للجيش اليمني وحركة أنصار الله بالصواريخ البالستية وأسلحة أخرى لم يثبت بعد، ولكنه إذا ثبت فإنه يمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015، ويعتبر تصعيدا خطيرا للحرب بالوكالة القائمة أصلا بين السعودية وإيران في المنطقة، وينذر بتحولها إلى نزاع مباشر، مشيرة في الوقت ذاته الى أن واشنطن تزود التحالف الذي تقوده السعودية بالذخائر الدقيقة التوجيه والدعم الاستخباري والقدرة على تزود الطائرات الحربية بالوقود وهي في الجو، وغير ذلك من أنواع الدعم اللوجستي.

واشارت الصحيفة الامريكية الى إن السعودية لم تفلح في إلحاق الهزيمة بحركة أنصار الله اليمنية، وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتحمس لتوطيد العلاقات مع السعودية يغض الطرف عن هذه الأزمة الإنسانية الكارثية التي تعصف باليمنيين.