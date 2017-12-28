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  الخميس 9 ربيع الثاني 1439
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"مأمون أبو عامر" للوقت : بناء ال300 ألف وحدة استيطانية هو أولى الاجراءات العملية لتطبيق قرار ترامب الوقت- أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي "يؤاف غالانت" یوم الأحد، أن الحكومة تعتزم بناء 300 ألف وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس المحتلة. للوقوف على أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها أجرى موقع الوقت مقابلة صحفية مع الخبير في الشؤون الاسرائيلية الدکتور مأمون أبو عامر من غزة، جاء في تفاصيله:

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الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أخبار

نيويورك تايمز: امريكا تتعامل بازدواجية مع الحرب السعودية على اليمن

الخميس 9 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
نيويورك تايمز: امريكا تتعامل بازدواجية مع الحرب السعودية على اليمن

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ايران: السعودية تنتقم من المدنيين اليمنيين كلما منيت بالهزيمة في ساحة الحرب

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الوقت- اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الحرب التي تعصف باليمن بأنها تمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، منتقدة في الوقت ذاته بازدواجية المعايير الأمريكية في الحرب التي يواصل التحالف بقيادة السعودية شنها على اليمن.

وأضافت الصحيفة أن تزايد عدد القتلى المدنيين من السكان الذين يعانون جراء الفقر والمجاعة وتفشي داء الكوليرا على نطاق واسع، في ظل استمرار القصف الجوي الوحشي الذي تواصله السعودية.
وأكدت الصحيفة إن تزويد إيران للجيش اليمني وحركة أنصار الله بالصواريخ البالستية وأسلحة أخرى لم يثبت بعد، ولكنه إذا ثبت فإنه يمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015، ويعتبر تصعيدا خطيرا للحرب بالوكالة القائمة أصلا بين السعودية وإيران في المنطقة، وينذر بتحولها إلى نزاع مباشر، مشيرة في الوقت ذاته الى أن واشنطن تزود التحالف الذي تقوده السعودية بالذخائر الدقيقة التوجيه والدعم الاستخباري والقدرة على تزود الطائرات الحربية بالوقود وهي في الجو، وغير ذلك من أنواع الدعم اللوجستي.

واشارت الصحيفة الامريكية الى إن السعودية لم تفلح في إلحاق الهزيمة بحركة أنصار الله اليمنية، وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتحمس لتوطيد العلاقات مع السعودية يغض الطرف عن هذه الأزمة الإنسانية الكارثية التي تعصف باليمنيين.

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