روجر ستون: ترامب قد لا يكمل ولايته لهذه الأسباب

الوقت- لا يكاد يمر شهر واحد دون أن تنتشر تفاصيل مثيرة حول ما يجري داخل أركان البيت الأبيض، ولكن هذه المرة جاءت أخبار مثيرة للاهتمام من قبل أقرب الناس إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبالتحديد من الرئيس السابق لحملة ترامب الرئاسية، روجر ستون.

روجر ستون، يكتب اليوم كتاب تحت عنوان "تفكيك ترامب The Unmaking of Trump"، ويتحدث الكتاب عن إزاحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، وقال في حوار له مع مجلة "فانيتي فير" نشره موقع "ذي هيل" الأمريكي إن ما ألهمه هو التحقيق الذي يجريه الآن روبرت مولر والذي يحقق في التواطؤ المحتمل بين حملة ترامب وروسيا.

ووصف ستون التحقيق حول هذا الأمر بـ"المؤلم"، وأضاف ستون إن مولر سيوجه اتهامات لترامب في بعض القضايا المتعلقة بالتحقيق وأن الوحيدين الذين لا يدركون هذا الأمر هم المستشار الخاص بالبيت الأبيض "تاي كوب" ومحامي ترامب الخاص "جون داود" وترامب نفسه.

وعبر ستون عن أمله في ألا ينشر الكتاب، ولكنه رأى أن ما من أحد يقول لترامب حقيقة ما يجري ضده لذا فهو لا يدرك حقيقة أن الأمور تجري بشكل سيء.

وأشار ستون إلى احتمال عدم اكتمال ولاية ترامب خلال حديثه مع موفع "ذي هيل" وأرجع ذلك لكون ترامب أحاط نفسه بمستشارين ووزراء غير مخلصين ذاكرا اسم "نيكي هالي"، مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، على وجه التحديد التي قالت يوم الأحد أنه يجب الاستماع إلى النساء اللواتي يتهمن ترامب ب"سوء السلوك الجنسي"، ووصفها ب"سكين في ظهر ترامب"، مضيفًا توقعه بتصويت كل وزراء ترامب بإزاحته عن منصبه بموجب التعديل الخامس والعشرين.

روجر ستون ليس الوحيد الذي يرى خطورة الموقف بالنسبة لترامب، فقد نشرت مجلة "فانيتي فير" تصريح لستيف بانون في الأيام الأخيرة من انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما، نقله بعض ممن تحدثوا إليه في هذا اليوم، بأن البقاء السياسي لترامب يعتمد على دعمه لروي مور بحجة أن الديموقراطيين والجمهوريين سيستخدمون هزيمة مور كسلاح سياسي لإجبار ترامب على مواجهة مزاعم التحرش الجنسي التي نشبت ضده منذ الانتخابات الرئاسية في 2016، واصفا الانتخابات في الولاية ب"النار المرتدة".