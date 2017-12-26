الإمارات وترحيل اللاجئين السوريين... تعددت الذرائع والطرد واحد

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 8 ربيع الثاني 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

ماهي التحالفات الجديدة التي قد تتبلور بداية العام الجديد في المنطقة؟!

ماهي التحالفات الجديدة التي قد تتبلور بداية العام الجديد في المنطقة؟! الوقت- التحركات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة تنذر بموجة تحالفات جديدة قد تأخذ معالمها الكاملة مع بداية العام الجديد لكونها لاتزال حاليا في مرحلة المخاض ولا أحد يعلم إن كانت ولادته...

محاولات حثيثة لتمرير انقلاب سياسي في اليمن الوقت- أكد الدكتور سعد الله زارعي أن السعودية ستضطر في نهاية المطاف للقبول بالحلول السياسية للخروج من ورطتها في اليمن بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها من خلال العدوان العسكري الواسع على هذا البلد...

العميد جابر لـ"الوقت": "نحن اليوم على مفترق خطير جدا، وترامب لن يستطيع نقل السفارة للقدس" الوقت- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بغالبية كبيرة قرارا يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأيدت 128 دولة مشروع القرار، مقابل اعتراض 9 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت. في وقت توجّه رئيس السلطة الفلسطينية إلى الرياض في زيارة وصفت بالطارئة...

ألف ليلة وليلة من العدوان على اليمن؛ وداعا أيتها "الإنسانية" الوقت- لايمكنك أن ترى الصور القادمة من قلب اليمن دون أن يقشعر بدنك أو أن تفكر ألف مرة بالأسباب التي دفعت دولا مثل السعودية والولايات المتحدة الامريكية ومعهم الإمارات بارتكاب كل ...

صاروخ "أنصار الله" يمكن أن تنقله واشنطن إلى"اللوفر" الوقت- إن كان هناك جائزة عالمية لشن الحروب وتدمير البلدان الآمنة؛ فإنها ستكون فيما لايدعو للشك من نصيب الولايات المتحدة الامريكية التي أمضت 93 بالمئة من عمرها في شن الحروب...

أخبار

علماء اليمن: مجزرة تعز تعبر عن الحضيض الأسفل الذي وصلت إليه مملكة قرن الشيطان

علماء اليمن: مجزرة تعز تعبر عن الحضيض الأسفل الذي وصلت إليه مملكة قرن الشيطان

علماء اليمن: مجزرة تعز تعبر عن الحضيض الأسفل الذي وصلت إليه مملكة قرن الشيطان

الحوثي يدعو السعوديين والاماراتيين الى اخلاء البروج والمناطق الاستراتيجية الحوثي يدعو السعوديين والاماراتيين الى اخلاء البروج والمناطق الاستراتيجية

روسيا ترد على الحجج الأمريكية لبقاء قواتها في سوريا روسيا: تبريرات أمريكا لبقاء قواتها في سوريا مرفوضة وغير قانونية

وفد برلماني مصري يزور دمشق ويجدد دعمه للجيش السوري وفد برلماني مصري من دمشق: الشعب المصري يقف إلى جانب الدولة السورية شعبا وجيشا وقيادة

روسيا تعلن تشكيل مجموعة قوات دائمة في هذه المناطق في بسوريا روسيا تعلن تشكيل مجموعة قوات دائمة في هذه المناطق في بسوريا

بالفيديو...بعد خسائره في الميادين، عشرات الشهداء في غارات للعدوان بتعز بالفيديو...بعد خسائره في الميادين، عشرات الشهداء في غارات للعدوان بتعز

إيران تكشف عن عقد اجتماع للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية حول قضية فلسطين إيران تكشف عن عقد اجتماع للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية حول قضية فلسطين

محلل جزائري يردّ على اعتذار حكومة بلاده للسعودية: اعتذاركم لسفير طيور البطريق لا يمثلنا الوقت- بعد تقديم الوزير الأول الجزائري "أحمد أويحيى" اعتذارا للسعودية عن واقعة اللافتة..

اعتقالات بالضفة الغربية والقدس.. والكنيست يناقش قانون إعدام الفلسطينيين الوقت- شنّت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملات دهم واعتقالات واسعة..

الغارديان: دواعش بينهم سعوديين يبحثون عن طريق للعودة الى بلادهم الوقت- بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق، كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء..

تسريب صوتي لمسؤول بجبهة النصرة يفضح هزيمته في الغوطة الغربية الوقت- كشف مقطع صوتي مسرّب عن تمهيد مسؤول جبهة النصرة في مزرعة بيت جن للهزيمة..

حماس والجهاد: الحرس الثوري مستعد لكل دعم دفاعاً عن القدس الوقت- أكدت حركتي حماس والجهاد أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني..

مشروع اسرائيلي لضم الضفة والقدس إلى أراضي الاحتلال الوقت- بعد اعتراف الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" القدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي..

محمد بن سلمان يفرج عن عدد من معتقلي فندق "الريتز-كارلتون" بعد الاستيلاء على أموالهم محمد بن سلمان يفرج عن عدد من معتقلي فندق "الريتز-كارلتون" بعد الاستيلاء على أموالهم

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل خطة سعودية لزعزعة الأمن والاستقرار في لبنان صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل خطة سعودية لزعزعة الامن والاستقرار في لبنان

واشنطن بوست: محمد بن سلمان ولي عهد النفاق واصلاحاته كاذبة واشنطن بوست: محمد بن سلمان ولي عهد النفاق واصلاحاته كاذبة

لافروف يكشف حقيقة نقل القوات الروسية من سوريا الى مصر لافروف يكشف حقيقة نقل القوات الروسية من سوريا الى مصر

الجعفري لصحيفة سعودية: ليس في العراق ميليشيات مسلحة، والحشد جزء من القوات المسلحة الجعفري لصحيفة سعودية: ليس في العراق ميليشيات مسلحة، والحشد جزء من القوات المسلحة

بعد قصف واشنطن بصاروخ كوري شمالي، أمام السكان 10 دقائق والسبب؟ بعد قصف واشنطن بصاروخ كوري شمالي، أمام السكان 10 دقائق والسبب؟

الغوطة الغربية قاب قوسين أو أدنى لتحريرها من النصرة الوقت- أقرّت الفصائل المسلحة في سوريا اليوم الاثنين، أن الجيش السوري..

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بالفيديو...بعد خسائره في الميادين، عشرات الشهداء في غارات للعدوان بتعز

اعتقالات بالضفة الغربية والقدس.. والكنيست يناقش قانون إعدام الفلسطينيين

إيران تكشف عن عقد اجتماع للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية حول قضية فلسطين

تسريب صوتي لمسؤول بجبهة النصرة يفضح هزيمته في الغوطة الغربية

الغارديان: دواعش بينهم سعوديين يبحثون عن طريق للعودة الى بلادهم

المعارضة السورية تقود جنيف إلى الهاوية.. و(PYD) عميل برتبة معارض

مشروع اسرائيلي لضم الضفة والقدس إلى أراضي الاحتلال

محلل جزائري يردّ على اعتذار حكومة بلاده للسعودية: اعتذاركم لسفير طيور البطريق لا يمثلنا

مجلس العلاقات الخارجية: 10 انتخابات مهمة ستجري في عام 2018

ماهي التحالفات الجديدة التي قد تتبلور بداية العام الجديد في المنطقة؟!

في ظل صراع القوة وبسط النفوذ...روسيا تخطط بذكاء لإنشاء تحالفات دولية وإقليمية

توتر كبير في علاقات أنقرة مع حلفائها التقليديين.. تصعيد ام مصالح؟!

سياسة البحرين .. الإتكاء على الريح

قرار العفو في اليمن: طي صفحة وفتح أخرى

الإمارات وترحيل اللاجئين السوريين... تعددت الذرائع والطرد واحد

الصواريخ البالستية اليمنية لاتزال تنهمر على الرياض وسط فرحة الفلسطينيین

بيان إيراني روسي تركي مشترك في ختام مفاوضات "آستانا"

مذيع مصري يسخر من السعودية وتبريرها التطبيع مع اسرائيل بمحاربة ايران

الغارديان: حرب السعودية على اليمن من أعظم الجرائم على وجه الأرض

الردع الصاروخي اليمني.. واقع مرير للأمريكان ونعمة لأنصار الله وبشرى سارة لروسيا

الحريري ينفصل عن الواقع مجددا ويغني "هلا بالخميس" (فيديو)

بعد اعمدة الدخان في قلب قصر اليمامة، التحالف يعلن فتح ميناء الحديدة غرب اليمن

عباس في لحظات لا يحسد عليها؛ القضية أم الرضوخ للضغوط؟!

تركيا تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي لديها على خلفية أزمة "تغريدة التويتر"

السعوديّة تقطع شعرة معاوية مع قطر: تداعيات ودلالات

السعودية تدخل على خط الخلاف التركي الاماراتي حول حقيقة "فخر الدين باشا"

غلوبال ريسيرش: وثيقة في المحفوظات العثمانية تثبت أن فلسطين للفلسطينيين

مجلة أمريكية: الصواريخ اليمنية على السعودية كشفت أكذوبة الباتريوت

الاحتلال يحضّر خطّة استيطان ضخمة لتهويد القدس

خسائر السعودية بعد 1000 يوم من الحرب على اليمن

تنظيم داعش الارهابي يعدم طياراً سورياً حرقاً

"بلا ترامب بلا بطيخ".. ردّ حاج فلسطيني على مؤامرة القدس (فيديو)

بعد توقف دام نحو 5 سنوات، اعادة فتح معبر جوسيه بين سوريا ولبنان

البنتاغون يعترف بقدرات إيران العسكرية.. الرادارات والطائرات بدون طيار نموذجاً

كيف تعاطت الصحف الغربية مع المظاهرات المنددة بقرار ترامب بنقل العاصمة

طفح الكيل؛ السعودية تسقط في عيون الشارع العربي

نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.. الدوافع والتحديات

هكذا هدد محمد بن سلمان الحريري وأجبره على الاستقالة

اليوم الوطني في قطر بغياب العلم السعودي..والاخيرة تلوم نفسها

مصادر فرنسية: الإمارات وراء مقتل علي عبد الله صالح

غارات اسرائيلية جديدة على قطاع غزة

بالصور..مظاهرات حاشدة في العالم الاسلامي نصرة للقدس وتنديداً بقرار ترامب

الصحافة العالمية لترامب: يا عديم الفهم ويا مجنون لقد أشعلت الشرق الاوسط بخطابك عن القدس عاصمة فلسطين

بعد فشل فتنة صنعاء ومقتل صاحبها مسيرة جماهيرية كبرى لابناء العاصمة

أصوات فلسطينية رافضة لنقل السفارة الامريكية الى القدس واجماع على المواجهة

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
مقالات

الإمارات وترحيل اللاجئين السوريين... تعددت الذرائع والطرد واحد

الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
الإمارات وترحيل اللاجئين السوريين... تعددت الذرائع والطرد واحد

مواضيع ذات صلة

السعودية تدخل على خط الخلاف التركي الاماراتي حول حقيقة "فخر الدين باشا"

مجلة أمريكية: التحالف السعودي الاماراتي ضعيف والخلافات جوهرية وايديولوجية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لم يكن مستغربا أن تقوم الامارات بترحيل مئات العائلات من اللاجئين السوريين من أراضيها بطريقة تعسفية وقسرية، فهي التي تنتهج ذات السياسة القمعية التي يعتمدها بن سلمان لبسط هيمنته على البلاد ووأد الآراء المناوئه لسياساته.

فقد وصل بحسب آخر الإحصائيات عدد السوريين المبعدين بطريقة تعسفية من دولة الإمارات، حتى مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي، إلى نحو 1070 أسرة، والغريب في الأمر ان المبعدين قسرا لا يعرفون سبباً مباشراً لإبعادهم، ولا توجّه لهم أية اتهامات ولا يتعرضون لأية محاكمات، وكثير من المبعدين تعرّضوا للتعذيب والصدمات الكهربائية بسبب رفضهم التوقيع على الترحيل، أو وضع بصمتهم على أوراق بيضاء خلال فترة احتجازهم.

هذا الأسلوب المتّبع من قبل سلطات أبو ظبي يدفعنا للتفكير بمدى أوجه الشبه بينه وبين الوجه التسلطي الذي كشفت عنه "سلمانية" الرياض مؤخرا.

وطبقا لرواية الامارات المبتذلة فإن ذرائع ترحيل اللاجئين السوريين متعددة لا لبث فيها، فمنها مايعارض موقف أبو ظبي بشأن مايحصل في المنطقة ومنها لأنه عُثر على بعض السوريين المتعاطفين مع قطر.

فمن الواضح أن وجهة النظر في إمارات الحرية لها ضريبتها الكبرى! ولتدرك مدى خطورة الأمر ماعليك سوى أن تذهب للإمارات وتبدي رأيك بشأن أزمة قطر وتعلن تعاطفك مع الدوحة المحاصرة، عندها ستصلك مكالمة عاجلة من قبل أمن الدولة الاماراتي ليبشرك بأنك خالفت قوانين الدولة وليمنحك بعد هذا الإخطار أسبوعا واحدا لتغادر أراضي البلاد من دون أية أسلئة لتستوضح ماهو السبب الذي دفعهم لطردك.

وبحسب بعض المصادر بدأت عمليات الإبعاد بالعمال والموظفين السوريين المقيمين في الإمارات، لتتوسع القائمة، في الآونة الأخيرة، شاملة السوريين من أصحاب رؤوس الأموال الذين يمتلكون مشاريع استثمارية في الإمارات.  

مخالفة قرارات تعسفية

ووفقا لما أكدته المصادر الاعلامية، يُطلب من هؤلاء المستثمرين مغادرة البلاد خلال مدة قصيرة جداً، من دون السماح لهم حتى بإخراج أموالهم أو السماح لهم بتصفية شركاتهم، كما يترافق قرار الإبعاد في الغالب بإيقاف كل الحسابات المصرفية للمبعدين ومصادرة كل ممتلكاتهم واستثماراتهم.

وذكر أحد المبعدين أن قرارات الإبعاد تتم من خلال اتصال هاتفي من إدارة أمن الدولة في أبوظبي للشخص المراد إبعاده، حيث يطلب منه مراجعة إدارة أمن الدولة فور تلقيه الاتصال، ومن ثم يطلب منه مغادرة البلاد فوراً، خلال مدة أقصاها أسبوع. إلا أن هناك بعض الحالات التي يتم وضعها رهن الاعتقال مدة من الزمن ومن ثم يتم ترحيلها من المعتقل مباشرة إلى المطار. وأوضح المصدر أن "قرارات الإبعاد في معظمها تتم تحت بند (مخالفة القرارات)، من دون أي توضيح للقرارات التي تمت مخالفتها، أو تعليل للسبب".

وللتوضيح لابد لنا من التطرق الى ما كشفه أحد المرحّلين من دولة الإمارات، حيث ذكر أن من بين الأسئلة التي يسألها المحققون في أمن الدولة الإماراتي مع المبعدين: هل أنت مع الخروج على ولي الأمر؟

من جهته أكد أحد المرحّلين أن معتقل أمن الدولة يعج بالسوريين المحتجزين بهدف الترحيل، موضحاً أن "معظم المعتقلين هم من أبناء محافظتي دير الزور ودرعا، وأن عدداً منهم هم من أصحاب الشركات الذين يستثمرون أموالهم في دولة الإمارات".

وتابع المصدر أن من يرحّل السوريين هي حكومة أبوظبي، ولكنها ترحّل السوريين المقيمين في كل أنحاء الإمارات، موضحاً أن "من يتصل بمن يراد ترحيله هو قسم التحريات العامة، المعروف اختصاراً (سي آي دي)، تحديداً لدى المكتب (13) التابع لجهاز أمن الدولة. والمشرف على عمليات الترحيل هو الرائد محمد الشامسي، والنقيب عبدالله، اللذان يقومان بالتحقيق مع المرحّلين الذين يتم استدعاؤهم ويتم التحقيق معهم، فيأخذون منهم سيرة ذاتية كاملة تصل إلى حدّ السؤال عن مدرّسيهم في المرحلة الابتدائية".

ومايثير القلق بحسب المصدر أن من يماطل يتعرّض لأشد أنواع التعذيب، موضحاً أنه "من الحالات التي شهدها أن مستثمراً من محافظة درعا عمره أكثر من 60 سنة، أخبرهم بأن والدته في العناية المشددة، وحالياً لا يستطيع المجيء، فجلبوه وتم تعذيبه وصعقه بالكهرباء، ومن ثم تم ترحيله بعد احتجاز دام تسعة أيام.

علاوة على ماسبق رحّلت السلطات الإماراتية من على أراضيها أكثر من 70 عائلة سورية تنتمي إلى مدينة درعا، جنوب سورية، بتهمة التعامل والتواصل مع قطر، وذلك عقب قيام عدد من تجار التجزئة والجملة السوريين بتصدير البضائع إلى قطر.

وقامت حينها الامارات باستدعاء أرباب هذه العائلات وأخبرتهم بوجوب مغادرتهم الأراضي الإماراتية، والبحث عن أي وجهة يريدون السفر لها رفقة عائلاتهم خلال 24 ساعة، مع ترك أملاكهم العقارية والمالية فيها.

إرتياب السلطة الاماراتي

وكشف مصدر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الإمارات بترحيل السوريين من أراضيها، فالسلطات في أبوظبي مصابة بالارتياب من كل المواطنين العرب الذين لا يدينون بالولاء لها، وسبق لأجهزة الأمن أن رحلت عدداً من السوريين، كما رحلت عدداً آخر قام بإرسال المساعدات الى بعض المناطق في سوريا بتهمة تمويل الإرهاب، رغم أن كل الوافدين يرسلون المساعدات لأهلهم.

جدير بالذكر أن الإبعاد في الإمارات يتمّ وفق قانون الإبعاد الإداري، والذي يخول السلطات بطرد أي شخص يعيش على أراضيها إذا رأت أنه يخل بالأمن، دون تقديم أي أسباب ومبررات لأي جهة رسمية كانت.

ومنذ حوالي عامين أعلنت أبو ظبي استقبالها لأكثر من 100 ألف سوري منذ اندلاع الحرب وأنها منحتهم تأشيرات إقامة ليصل عدد المقيمين السوريين في الدولة لما يقارب 250 ألف سوري، علمًا أن هذا الرقم غير واقعي بالنسبة للبعض متساءلين لماذا لا يذكر الإعلام الإماراتي عدد من اللاجئين السوريين لديها والمخيمات التي يقطنون فيها.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الامارات ترحيل السوريين طرد

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

سيل من الاحتجاجات والتحذيرات قد يجرف عزم ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس
مظاهرات حاشدة في البرازيل ضد نقل السفارة الامريكية الى القدس
احتفالات تعم العراق فرحا بالانتصار على "داعش"
استمرار التظاهرات عبر العالم للدفاع عن فلسطين
سيل من الاحتجاجات والتحذيرات قد يجرف عزم ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس

سيل من الاحتجاجات والتحذيرات قد يجرف عزم ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس

تظاهرات ضد ترامب أمام مقرّ اقامته في نيويورك
استمرار احتجاجات الشباب الفلسطينيين ضد قرار ترامب في قطاع غزة
مظاهرات فى واشنطن ضد قرار نقل سفارة أمريكا فى إسرائيل للقدس
شاهد.. إطفاء أضواء الأقصى وشجرة الميلاد تنديداً بقرار ترامب