الغوطة الغربية قاب قوسين أو أدنى لتحريرها من النصرة

الوقت- أقرّت الفصائل المسلحة في سوريا اليوم الاثنين، أن الجيش السوري يقترب من إنهاء وجود "جبهة النصرة" الارهابية في الغوطة الغربية، فيما اتّهم مسؤولي الجبهة عناصرها بالخذلان.

وبحسب الإعلام الحربي أكدت تنسيقيات المسلّحين أن الجيش السوري بات على وشك إنهاء وجود جبهة النصرة في آخر معاقلها في الغوطة الغربية لدمشق.

ولفت المسلحين إلى أن الجيش السوري يتقدّم في ريف دمشق الجنوب الغربي، ويضيّق الخناق على النصرة وفصائلها، لافتة إلى أنه سيطر على تلال عدة ونقاط بعد منطقة الهنغارات الاستراتيجية باتجاه مزرعة بيت جن.

الى ذلك نقلت تنسيقيات المسلّحين عن مسؤول في جبهة النصرة يُدعى "أبو حذيفة الشامي" قوله: إن الفصائل المسلحة في الجنوب السوري خذلت الجبهة، مضيفاً أن هذه الفصائل لم تقم بأي تحرّك لفكّ الحصار عن المسلّحين المحاصرين في مزرعة بيت جن ومغر المير.

وأشار الشامي الى أن منطقة بين جن ومغر المير مهمة جداً، مشيراً إلى أن أن خسارتها تعني خسارة آخر معاقل النصرة في الغوطة الغربية.

وكانت قد دعت غرفة عمليات جبل الشيخ التي تشكل جبهة النصرة الثقل الأساسي فيها، منذ أيام كافة الفصائل في الجنوب السوري إلى الإلتحاق بغرفة العمليات العسكرية المشتركة في المنطقة.

من جهته أحكم الجيش السوري سيطرته على منطقة الهنغارات الاستراتيجية عند مدخل مزرعة بيت جن في ريف دمشق الجمعة الماضي، في حين أحكمت مجموعة أخرى من الجيش السيطرة على عدد من النقاط الاستراتيجية على محور الجبهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج شرق المزرعة.