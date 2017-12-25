تونس تغلق مطاراتها بوجه طائرات الإمارات

الوقت- رداً على منع شركة الطيران الإمارتية سفر النساء التونسيات عبر طائراتها صباح الجمعة الماضية، أعلنت السلطات التونسية منع كل الطائرات الإماراتية من دخول مطارات البلاد.

وأفادت وزارة النقل التونسية في بيان: إن سلطات البلاد علقت رحلات شركة الطيران الإماراتية من تونس وإليها، إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.

وبحسب مصادر هناك معلومات تشير إلى أن رئيس الحكومة التونسية "يوسف الشاهد" سيجتمع صباح الثلاثاء في مطار تونس قرطاج بإدارات كل من الجمارك والأمن للتشاور بشأن القرار المتخذ، مشيرة إلى أن الموقف التونسي قد يتطور إثر نتائج هذا الاجتماع.

وعقب حادثة منع سفر تونسيات على متن رحلات لشركة طيران الإمارات الجمعة الماضية صدرت تصريحات من مسؤولين إماراتيين تفيد بأنه تم رفع منع سفر التونسيات، ولكن منع سفرهن تكرر يوم الأحد في مطار قرطاج، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار منع شركات الطيران الإماراتية من دخول مطارات البلاد.

من جهته التقى رئيس الحكومة التونسية السفير الإماراتي في تونس سالم الزعابي، وقالت الحكومة: إن السفير أكد أن قرار المنع كان ظرفيا وتم رفعه. ولاحقا تراجعت طيران الإمارات وسمحت للتونسيات بالصعود على متن الرحلة التي أقلعت ظهر الجمعة من تونس نحو الإمارات.

ويوم الجمعة الماضي استدعت الخارجية التونسية السفير الإماراتي في تونس للاستفسار وطلب توضيحات بخصوص منع شركة الطيران الإماراتية سفر التونسيات، وأكد السفير الإماراتي وفق بيان الوزارة أن هذا القرار كان ظرفيا ويتعلق بترتيبات أمنية، وأنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة.

وصرّح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة نشرها الأحد في موقع تويتر: تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية.

كما أثار هذا الإجراء حالة من الغضب والفوضى يوم الجمعة الماضية أمام مكتب الشركة الإماراتية في مطار تونس قرطاج الدولي، واستدعى القرار تدخل الخارجية التونسية لطلب توضيحات من سفارة الإمارات في تونس.