البيتكوين تتهاوى بسرعة

الوقت- بعد الصعود الناري الذي حققته العملة الافتراضية "بيتكوين" يبدو أنها تتهاوى بشكل سريع مشابه لطريقة ارتفاع قيمتها في فترة قصيرة جداً.

حيث تراجعت قيمتها إلى ما دون الـ15 الف دولار أي بنسبة تراجع بلغت 35%، وهذا التراجع حصل بعد ارتفاع وصل إلى 21%.

هذا ويشار إلى أن بيتكوين سجلت أكبر تراجع لها منذ أكثر من عامين. حينما تدنت مستوياتها لتصل إلى 12 ألف دولار وذلك يوم الجمعة الفائت.

والجدير بالذكر أن قيمة البيتكوين كانت تبلغ ما يقارب الألف دولار منذ سنة ووصلت إلى حدود الـ20 ألف دولار لتعود في هذه الأيام ومع قدوم الأعياد لتهبط مجدداً. كما نذكر أن الكثير من الشركات والمتداولين أوقفوا التعامل بالبيتكوين مؤخراً بسبب خسائرها الكبيرة مؤخراً.