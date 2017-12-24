السعودية تمنح التأشيرة لـ 7 اسرائيليين للعب الشطرنج

الوقت- كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، ان السعودية منحت 7 لاعبين إسرائيليين تأشيرة دخول للمشاركة في بطولة الشطرنج التي تستضيفها المملكة الأسبوع الجاري.

ونقلت الصحيفة عن الاتحاد الدولي للشطرنج موافقة السعودية على منح التأشيرة للاعبين الاسرائيليين، بعد أن كان الاتحاد الاسرائيلي للشطرنج قد تحدّث عن أن لاعبين قدموا طلبات للحصول على تأشيرات دخول الى السعودية للمشاركة في البطولة.

وتستضيف السعودية بطولة العالم للشطرنج بين 26 و30 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

والسبت الماضي، أعلن الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج، أن الموعد النهائي المتفق عليه مع الاتحاد الدولي للعبة "فيد" قد انقضى، وأنه لم تصدر أية تأشيرات للمسافرين السبعة، غير أن "فيد" أكد لاحقًا أن التأشيرات ستصدر.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن السعودية وللمرة الأولى في حدث رياضي، لن تطلب من النساء ارتداء الحجاب أو العباءة.

وكانت صحيفة "تليغراف"كشفت في وقت سابق أن لاعبي شطرنج دوليين يعتزمون مقاطعة البطولة، على خلفية ما يثار من مخاوف بشأن حقوق الإنسان في السعودية، متهمين الاتحاد الدولي للعبة بالتردي الأخلاقي، بسبب إسناده البطولة للمملكة.