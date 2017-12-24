الاحتلال يحضّر خطّة استيطان ضخمة لتهويد القدس

الوقت- في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الإسكان الصهيوني "يؤاف غالانت" أنه قدم للحكومة خطة بناء استيطانية ضخمة في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب ما أوردته القناة العبرية العاشرة: إن هذه الخطة تشمل بناء ثلاثمئة ألف وحدة استيطانية في ما أطلق عليها "القدس الكبرى"، موضحة أن غالبية تلك الوحدات ستبنى في مناطق خارج ما يعرف بـ الخط الأخضر.

وتابعت القناة أن هذه الوحدات الاستيطانية ستبنى على مساحات كبيرة جدا، وأضافت أنه لم تحدد بعدُ المناطق التي سيجري تضمينها لنطاق بلدية القدس.

وذكر الوزير غالانت للقناة: إن هدف هذه الخطة هو إقامة وحدات استيطانية على أراضي ما وصفها بـ "القدس الموحدة عاصمة إسرائيل"، مشيرا إلى أن الخطة تشمل أيضا إنشاء بنية تحتية للنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها.

وتابعت القناة الصهيونية: إن غالانت أعلن الخطة في هذا الوقت لأنه يريد الانضمام إلى حزب الليكود في الانتخابات القادمة ويتطلع إلى منصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة، وأضافت أن هذه الخطة التي تستهدف القدس خصوصا ستساعده على تحسين موقعه.

يشار الى أن غالانت يمثّل في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حزب "كلنا" الذي يتزعمه وزير المالية موشيه كحلون، وشهدت الأشهر الأخيرة خلافات كبيرة بين الرجلين وسط تسريبات عن لقاءات جمعت كحلون مع وزير الدفاع السابق موشيه يعلون ليكون خليفة غالانت في الحزب باعتباره شخصية أمنية.