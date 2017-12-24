أبو ظبي حذّرت عباس من التصعيد ضد ترامب

الوقت- بعد الضغوط المتزايدة التي تمارسها السعودية على السلطة الفلسطينية لقبول مؤامرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد القدس، ذكر موقع إسرائيلي أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، يمارس ضغوطا هائلة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لعدم التصعيد ضد قرارات ترامب بشأن القدس.

وكشف موقع "تيك ديبكا" الإسرائيلي، إن ابن زايد أخبر محمود عباس بأن استمرار الدعم الإماراتي مرهون بالتنصل من أردوغان وعدم مهاجمة ترامب.

وتابع "تيك ديبكا": إن ابن زايد تحدث بصراحة لعباس، قائلا: الإمارات إلى جانبك، وقضية القدس مهمة، لكن لا تنظر لإعلان ترامب على أنه إعلان حرب؛ لأننا عندها لن نكون بجانبك.

علاوة على ماسبق حذّر ابن زايد عباس قائلا: إذا كنتم تريدون أن نواصل دعمكم، فعليكم ألا تفتحوا جبهة ضد الرئيس الأمريكي. وإذا اخترتم مسار الحرب مع ترامب، فإننا لن نؤيدكم في ذلك. وعليكم أيضا أن توقفوا اتصالاتكم مع الرئيس التركي أردوغان، وأن تتنصلوا من تصريحاته المعادية للولايات المتحدة.