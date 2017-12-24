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  الإثنين 6 ربيع الثاني 1439
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الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

أبو ظبي حذّرت عباس من التصعيد ضد ترامب

الأحد 5 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
أبو ظبي حذّرت عباس من التصعيد ضد ترامب

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الوقت- بعد الضغوط المتزايدة التي تمارسها السعودية على السلطة الفلسطينية لقبول مؤامرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد القدس، ذكر موقع إسرائيلي أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، يمارس ضغوطا هائلة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لعدم التصعيد ضد قرارات ترامب بشأن القدس.

وكشف موقع "تيك ديبكا" الإسرائيلي، إن ابن زايد أخبر محمود عباس بأن استمرار الدعم الإماراتي مرهون بالتنصل من أردوغان وعدم مهاجمة ترامب.

وتابع "تيك ديبكا": إن ابن زايد تحدث بصراحة لعباس، قائلا: الإمارات إلى جانبك، وقضية القدس مهمة، لكن لا تنظر لإعلان ترامب على أنه إعلان حرب؛ لأننا عندها لن نكون بجانبك.

علاوة على ماسبق حذّر ابن زايد عباس قائلا: إذا كنتم تريدون أن نواصل دعمكم، فعليكم ألا تفتحوا جبهة ضد الرئيس الأمريكي. وإذا اخترتم مسار الحرب مع ترامب، فإننا لن نؤيدكم في ذلك. وعليكم أيضا أن توقفوا اتصالاتكم مع الرئيس التركي أردوغان، وأن تتنصلوا من تصريحاته المعادية للولايات المتحدة.

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