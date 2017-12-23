رئيس الـ"CIA" السابق: ترامب نرجسي ومستبد ويتوقع خنوع العالم له

الوقت- وصف الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية"CIA" جون برينان، الرئيس الامريكي بأنه نرجسي ومستبد يتوقع شراء ولاء دول العالم وخنوعها له.

وأضاف برينان، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، أن "تهديد إدارة ترامب بالانتقام من الدول التي تمارس حق السيادة في الأمم المتحدة بمعارضة الموقف الأمريكي من القدس أكثر من شائن. وتظهر أن دونالد ترامب يتوقع ولاء أعمى وخنوعا من الجميع، مواصفات توجد في العادة في النرجسيين والمستبدين الانتقاميين".

وفي سياق متصل اعتبر النائب السابق لوزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز، أن قرار ترامب حول القدس ادى لعزل واشنطن دولياً ، واضاف هي استراتيجية تفتقر للمشورة الجيدة من قبل الرئيس ترامب والسفيرة هايلي لأن ذلك عزلنا عن العالم، ومن المستحيل أن تقبل الدول أوامر من الولايات المتحدة الأمريكية أو الطريقة التي استخدمتها السفيرة الأمريكية. "معتبرا أن ما جرى يعتبر "يوما سيئا للدبلوماسية".

ورغم تهديدات ترامب والسفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي تهديداتها للدول التي ستصوت تأييدا لقرار يدين قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي، فقد صوتت 128 دولة في الجمعية العامة للأم المتحدة لصالح القرار الذي يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة مما شكل صفعة قوية لادارة ترامب.