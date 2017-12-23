برشلونة يذل الريال بثلاثية

الوقت- تمكن برشلونة من الفوز أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت في البيرنابيو.

في الشوط الأول، حاول كلا الفريقين الوصول إلى الشباك وتسجيل الهدف الأول ولكن انتهى الشوط بنتيجة 0-0 رغم فرص ريال مدريد الضائعة.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن سواريز من تسجيل الهدف الأول بطريقة رائعة بعد تمريرة جميلة من ألبا ليتقدم برشلونة بهدف مقابل لاشيء، وذلك في الدقيقة 55.

و في الدقيقة 64 تقدم ميسي مجدداً لبرشلونة بعد إحرازه ركلة جزاء، وفي الدقيقة 78 كاد غاريث بيل أن يسجل الهدف الأول لصالح الريال لولا براعة الحارس الذي تألق وتمكن من التصدي للكرة.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن أليكس فيدال من تسجيل الهدف الثالث لصالح الفريق لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بثلاثية، وبهذه النتيجة يضمن برشلونة لقب الدوري قبل أشهر طويلة على انتهائه بعد توسيعه الفارق بينه وبين أقرب منافسيه.