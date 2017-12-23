بالصور..حتى "بابا نويل" لم يسلم من رصاص الاحتلال الاسرائيلي

الوقت- أطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي النار على شاب فلسطيني يرتدي زي "بابا نويل"، على حدود قطاع غزة المحاصر.

وقالت وسائل اعلام فلسطينية أن شاباً فلسطينياً كان يرتدي زيّ "بابا نويل"، أصيب برصاص حي خلال مشاركته بالمواجهات مع قوات إسرائيلية على الحدود الشرقية لمدينة غزة، رفضاً لاعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

وقبل اصابته قال الشاب الفلسطيني الذي لبس لباس بابا نويل "اليوم خرجنا لنوصل رسالة للعالم بأن شعبنا مسالم وأن القرار الأمريكي حول مدينة القدس مرفوض"، وأشار أنه وزع الهدايا والطعام على الشبان المشاركين في الاحتجاجات ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويرتدي الشاب زي "بابا نويل" قبل أيام من انطلاق احتفالات الطائفة المسيحية بأعياد السنة الميلادية الجديدة، وفي لفتة ترمز إلى التوافق الإسلامي والمسيحي حول قضية القدس.

و للجمعة الثالثة على التوالي خرج الفلسطينيون في جميع الاراضي المحلتة في جمعة أطلقوا عليها "جمعة الارادة" تنديداً بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقل السفارة الامريكية الى القدس، مؤكدين ان عزيمتهم وارادتهم لن تنكسر في مواجهة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة.