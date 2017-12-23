تزامناً مع قرار الامم المتحدة، "إسرائيل" تعتزم الانسحاب من اليونسكو

الوقت- كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت ان رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي قد طلب تقديم اعلان رسمي للانسحاب من اليونسكو.

وطلب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، من مندوبه لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، بأن يقدم إعلانا رسميا للمنظمة للانسحاب منها.

وأفادت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو طلب من كارمل شامة هاكوهن، السفير لدى "يونسكو" بأن يقدم إعلانا رسميا للمنظمة، بعد أعياد الميلاد، يعلمها بانسحاب تل أبيب من عضويتها، دون الإشارة لتاريخ محدد.

وتأتي تلك الخطوة الإسرائيلية، بعد يوم من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ثلثي الأصوات لصالح قرار يرفض تغيير الوضع القانوني للقدس، ويندد بالقرار الأمريكي اعتبار المدينة المحتلة عاصمة لـ"إسرائيل".

وجاء قرار نتنياهو، آنذاك، عقب اعتماد المجلس التنفيذي ليونسكو، في 18 أكتوبر/تشرين الاول، قرار "فلسطين المحتلة" الذي نص على "وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة (المسجد الأقصى/الحرم الشريف) وأصالته وتراثه الثقافي وفقا للوضع التاريخي الذي كان قائما فيه، بوصفه موقعا إسلاميا مقدسا مخصصا للعبادة". وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نخشون، آنذاك، قرار المنظمة الدولية، واعتبرها أنها "غير ذات صلة".

وكان الكيان إلاسرائيلي قد خفض في يوليو/ تموز الماضي، مساعداته للمنظمة الأممية؛ بسبب قرارها إدراج البلدة القديمة في مدينة الخليل الفلسطينية والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.