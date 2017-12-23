استطلاع: أغلب الامريكيين يعارضون قرار ترامب حول القدس

الوقت- كشف استطلاع جديد للرأي العام، أجرته قناة "سي إن إن" الأمريكية، ان أكثر من ثلثي الأمريكيين، يعارضون التوجهات الامريكية في الشرق الأوسط خاصة بعد قرار ترامب الاخير حول الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي.

وبحسب الاستطلاع فان معظم الأمريكيين (49%) عارضوا قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بينما أيد 36% فقط هذا القرار، بينما انقسم الأمريكيين مناصفة تقريبا بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إذ أعرب 44% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لهذا القرار مقابل 45% أكدوا معارضتهم له.

كما كشف الاستطلاع الجديد أن ثلثي الأمريكيين يرون أن بلادهم يجب ألا تقف إلى جانب أي من طرفي النزاع في الشرق الأوسط، إلا أن 24% من الأمريكيين دعوا إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل مقابل 2% أيدوا دعم فلسطين.

وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية فان الاستطلاع شمل ، الذي أجري في الفترة بين 14 و17 ديسمبر الحالي، 1001 من المواطنين البالغين في امريكا.

و صوتت 128 دولة في الجمعية العامة للأم المتحدة قبل يومين لصالح قرار يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة وينص على عدم الاعتراف بقرار واشنطن حول القدس.