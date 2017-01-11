الجيش التركي يستكمل بناء أول قاعدة عسكرية شمال سوريا+خريطة

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  الأربعاء 11 صفر 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟ الوقت- الدعم الاسرائيلي لانفصال إقليم كردستان العراق ليس بالخفي على أحد على الرغم من وجود رفض دولي علني لهذا الانفصال من قبل أقرب الحلفاء للكيان الاسرائيلي، إلا ...

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

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الجيش التركي يستكمل بناء أول قاعدة عسكرية شمال سوريا+خريطة

الجيش التركي يستكمل بناء أول قاعدة عسكرية شمال سوريا+خريطة

الجيش التركي يستكمل بناء أول قاعدة عسكرية شمال سوريا

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آية الله خامنئي يعزي اللواء سليماني بوفاة والده الوقت- عزّى اليوم الاربعاء قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "علي خامنئي" في بيان، اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية بمناسبة رحيل والده.

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أخبار

الجيش التركي يستكمل بناء أول قاعدة عسكرية شمال سوريا+خريطة

الأربعاء 11 صفر 1439
 
 
 
 
 
الجيش التركي يستكمل بناء أول قاعدة عسكرية شمال سوريا+خريطة

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تركيا تعزز قواتها في إدلب بمساندة جبهة النصرة

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الوقت- كشفت مصادر سورية، الاربعاء، ان الجيش التركي استكمل إنشاء أول قاعدة عسكرية له في منطقة دراة عزة بريف حلب شمالي سوريا.

وأضافت المصادر، لاذاعة شام اف ام السورية، أن "تركيا استكملت إنشاء القاعدة العسكرية الأولى لها في قمة جبل "الشيخ بركات" ذات الموقع الاستراتيجي قرب مدينة "دارة عزة" بريف حلب الغربي".

واكدت المصادر السورية ان اقامة القاعدة يشكل خروجا على مقررات مؤتمر أستانا، مشيرا الى أن أنقرة بصدد اقامة ثمانية قواعد عسكرية أخرى شمال سوريا.

بدورها نقلت صحيفة " الوطن " السورية عن مصادر محلية، "جرافات الجيش التركي، رفعت وتيرة أدائها للإسراع في تأسيس القاعدة ذات الموقع الإستراتيجي"، وأوضحت المصادر من فصيل سوري مسلح، حركة "نور الدين الزنكي"، التي تتقاسم السيطرة على ريف حلب الغربي مع جبهة النصرة، أن الأخيرة ما زالت تحرس قوافل الجيش التركي التي تنقل معدات عسكرية إلى المنطقة منذ 14 الشهر الفائت.

وبحسب وسائل اعلام تركية فإن القوات التركية بدأت بتنفيذ عمليات عسكرية ليس فقط في عفرين، بل وفي المناطق الشمالية–الشرقية من محافظة حلب في منطقة منبج.

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