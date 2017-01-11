الجيش التركي يستكمل بناء أول قاعدة عسكرية شمال سوريا+خريطة

الوقت- كشفت مصادر سورية، الاربعاء، ان الجيش التركي استكمل إنشاء أول قاعدة عسكرية له في منطقة دراة عزة بريف حلب شمالي سوريا.

وأضافت المصادر، لاذاعة شام اف ام السورية، أن "تركيا استكملت إنشاء القاعدة العسكرية الأولى لها في قمة جبل "الشيخ بركات" ذات الموقع الاستراتيجي قرب مدينة "دارة عزة" بريف حلب الغربي".

واكدت المصادر السورية ان اقامة القاعدة يشكل خروجا على مقررات مؤتمر أستانا، مشيرا الى أن أنقرة بصدد اقامة ثمانية قواعد عسكرية أخرى شمال سوريا.

بدورها نقلت صحيفة " الوطن " السورية عن مصادر محلية، "جرافات الجيش التركي، رفعت وتيرة أدائها للإسراع في تأسيس القاعدة ذات الموقع الإستراتيجي"، وأوضحت المصادر من فصيل سوري مسلح، حركة "نور الدين الزنكي"، التي تتقاسم السيطرة على ريف حلب الغربي مع جبهة النصرة، أن الأخيرة ما زالت تحرس قوافل الجيش التركي التي تنقل معدات عسكرية إلى المنطقة منذ 14 الشهر الفائت.

وبحسب وسائل اعلام تركية فإن القوات التركية بدأت بتنفيذ عمليات عسكرية ليس فقط في عفرين، بل وفي المناطق الشمالية–الشرقية من محافظة حلب في منطقة منبج.