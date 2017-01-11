آية الله خامنئي يستقبل بوتين

الوقت- استقبل عصر اليوم الأربعاء قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد "علي خامنئي"، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور طهران برفقة وفد من كبار المسؤولين الروس.

وكان قد وصل ظهر اليوم الرئيس الروسي إلى العاصمة طهران، للاجتماع بكبار المسؤولين لاسيما بعد تهديد واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي ظلت ملتزمة ايران به حتى الآن.

ومن المقرر أن تنعقد اليوم قمة ثلاثية بين رؤساء إيران، روسيا وأذربيجان لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الثلاث.

وكان الرئيس الآذري قد سبق بوتين في زيارته لطهران والتقى بالرئيس الإيراني حسن روحاني.