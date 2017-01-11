هل ألغت السعودية منتخبها لكرة الصالات بعد مباراة ايران؟

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  الأربعاء 11 صفر 1439
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نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟ الوقت- الدعم الاسرائيلي لانفصال إقليم كردستان العراق ليس بالخفي على أحد على الرغم من وجود رفض دولي علني لهذا الانفصال من قبل أقرب الحلفاء للكيان الاسرائيلي، إلا ...

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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تقارير

هل ألغت السعودية منتخبها لكرة الصالات بعد مباراة ايران؟

الأربعاء 11 صفر 1439
 
 
 
 
 
هل ألغت السعودية منتخبها لكرة الصالات بعد مباراة ايران؟

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الوقت- كشفت صحيفة "سبورت" السعودية، أوّل صحيفة رياضية الكترونيّة في السعوديّة، عن الأسباب الكامنة خلف إلغاء منتخب كرة الصالات السعودي.

وكتب الصحيفة تقريراً مفصّلاً عن هذا الحدث الرياضي تحت عنوان "حكاية هزيمة المنتخب السعودي للصالات من ايران ١٥" كشفت فيه أن هزيمة المنتخب السعودي من ايران في مباراته أمام بطل آسيا المنتخب الايراني ضمن مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في الدورة الآسيوية الثانية للصالات المغلقة بنتيجة ١٥هدف مقابل هدف ، الأمر الذي تسبّب بالغاء منتخب كرة الصالات .

ويوضح التقرير أن أن المباراة كانت قويّة ولكن لم يواجه فيها الايرانيون أي مقاومة إلا لعشر دقائق في بداية المباراة حيث اعتمد السعودي على البداية القوية رغبة في تحقيق نتيجة مبكرة. نجحت ايران في افتتاح التسجيل عبر هجمة منسقة سريعة أسفرت عن الهدف الاول في الدقيقة 15، ليهدا رتم المباراة قليلا حتى الدقيقة 17ليسجل السعوديون هدف التعديل عن طريق اللاعب عقيل القرني ليستمر اللعب سجالا حتى طلب اول وقت مستقطع من الايراني في الدقيقة 22.

ويضيف التقرير: بعد استئناف اللعب بدا الايرانيون تسجيل الأهداف لدقائق متتالية حيث سجل الأهداف من 2وحتى الخامس بطريقة غريبة مما حدا بمدرب المنتخب السعودي طلب وقت مستقطع. وبعد العودة للعب اضاف الايرانيون الهدف السادس والسابع لينتهي الشوط الاول بنتيجة 7أهداف مقابل هدف واحد.
ويتابع التقرير: وفي الشوط الثاني لم يكن الحال أفضل من الشوط الاول ولم يطرأ على المنتخب السعودي أي تحسن وواصل الإيرانيون سيطرتهم التامة على اللقاء وفي المقابل انهار السعودي تماما وسلم زمام المباراة لهم وبدأ الإيرانيون في العودة إلى التسجيل بشكل متتال من الدقيقة ال 15وحتى قبل النهاية بدقيقة واحد حيث أضافوا الأهداف من الثامن وحتى الخامس عشر لتصبح النتيجة 15لإيران مقابل هدف سعودي وحيد ولعب الإيرانيون الدقائق الأخيرة بلاعبي الاحتياط ليعلنوا تأهلهم عن المجموعة مبكرا، مقابل فقدان المنتخب السعودي التأهل إلى الدور الثاني رغم أنه تبقى له مباراتان الأولى أمام اندونيسيا وأخرى أمام طاجاكستان.

اسطورة المنتخب الإيراني

لم تكن الخسارة السعوديّة بالمفاجئة، بل إن البعض أثنى على هذه الهزيمة "المشرّفة" مقارنة بالهزيمة التي تلقّاها المنخب السنغافوي من المنتخب الإيراني بنتيجة 36-0 في (كوالا لمبور، ماليزيا، 7 مارس 1999)،  لاسيّما ان المنتخب الإيراني يتربّع على عرش البطولات الآسيوية لكرة قدم الصالات برقم خيالي يبلغ 11 مرّة، مقابل منافسة حصريّة من قبل المنتخب الياباني الذي حصل على اللقب 3 مرّات فقط.

المنتخب البرزيلي بطل العالم في كرة قدم الصالات لم يسلم من المنتخب الإيراني الذي نجح في إخراجه من كاس العالم بضربات الترجيح الأمر الذي شكّل صدمة تاريخية للمتابعين، ليتأهل المنتخب الإيراني إلى دوري ربع النهائي.

أسرار تخفيها كرة الصالات الإيرانيّة

ويرفض التقرير الذي أعدّه عبدالرحمن الحميدي تلك الأنباء التي التي تتحدّث عن أن منظومة كرة قدم الصالات الايرانية غنية بالاموال او الدعم او رعاية بملايين الدولارات، مشيراً إلى اسرار تخفيها الكرة الإيرانية في وصول لعبة كرة قدم الصالات الى هذا المستوى الذي جعل ايران تصل الى رابع العالم خلال سنوات منها :
1- اعتقد ان تربع الايراني السيد علي كافشيان على منصب لجنة كرة الصالات والكرة الشاطئية في الاتحاد الاسيوي هو السبب في تطوير كرة قدم الصالات الايرانية ووصوله لهذه المرحلة من التطور والارقام المخيفة في السيطرة على البطولات .

2-وجود خطة للنهوض بكرة قدم الصالات الإيرانية ورؤية واضحة جعلت هذا المنتخب بطل لكرة الصالات الاسيوية وسيطرة كاملة على البطولات الاسيوية وتأهل مستمر لكاس العالم ووضع خطط للنهوض بالأندية والمنتخبات الإيرانية .
3- نجاح المنظومة الإيرانية علي تأسيس اللاعبين الصغار والناشئة والاهتمام الكبير ووجود دوري خاص لهذه الفئة واستغلال هذه المواهب ودعمها بشكل علمي .
4-انتشارطريقة لعب كرة قدم الصالات وصناعة الفرق ولاعبين متناغمين ويستطيعون الانسجام مع اي مجموعه وفريق بسهولة في كل الأمور التكتيكية والخطط الفنية، فالفريق يعتمد على طريقة لعب بنيت على الجماعية والحفظ لتحركات المجموعه والذكاء المهاري الذي يصنع السيطره على كل صغيره وكبيرة في ملعب المباراة .
5- وضع خطة لمعرفة ماذا تحتاجه كرة قدم الصالات الايرانية من نوعية اللاعبين في الناشئين وماذ يتميز به الان وماذا يحتاجه اللاعب مستقبلا والعمل الكبير على تطوير قدرات اللاعب وصقله حتى يحقق المطلوب مستقبلا على مستوى النادي والمنتخب .
6- الدقة في اختيار نوعية اللاعبين الذين يملكون القدرة على التطور مستقبلا لضمان مستقبل مستمر في كرة قدم الصالات الايرانيه وعدم توقف الدعم للمنتخبات من المواهب المؤهلة بشكل علمي صحيح
7- حسن اختيار المدربين على مستوى الفئات السنيه من لاعبين مارسوا ومثلوا منتخبات الإيرانية في كرة قدم الصالات ممن يعشقون هذه اللعبة وتطويرهم بدورات متخصصة ومتقدمة في تدريب كرة قدم الصالات .
8- وجود اتحاد متخصص وتوفير منشأت خاصة لكرة قدم الصالات وتطبيق الاحتراف الداخلي والخارجي للاعبين الإيرانين في اوروبا والخليج
9- صناعة النجوم والقدوات من اللاعبين الكبار وصناعتهم كأساطير في كرة قدم الصالات على المستوى الاسيوي .
10- الاهتمام باختيار المدربين الناجحين اصحاب المواهب التدريبية وصناعتهم بالدورات في البلدان المتقدمة في لعبة كرة قدم الصالات .
11- الترويج للمدربين الإيرانيين واللاعبين الإيرانيين في الخليج بطريقة تسويقية ناجحه ساعدة على بقاء المسؤلين في كرة قدم الصالات الإيرانية على معرفة مدى سرعة وتخطيط كل اتحاد خليجي وطرق لعب كل منتخب بسهولة كبيره .
12-عوامل الجذب من اتحاد اللعبة الإيراني للاندية واللاعبين والمدربين من تغطيات تلفزيونية واعلامية وشركات راعيه .
13- اقامة دوري لجميع الفئات العمريّة ولجميع درجات الاندية من ممتاز الى أولى وثانية وثالثة وهناك دوري رديف للفرق .
14- هناك اندية فقط مخصصة للعبة كرة قدم الصالات فقط وهذا ماجعل الاهتمام باللعبة يتزايد وتنتشر بشكل كبير .
15- عدد اندية كرة قدم الصالات الإيرانية مايقارب من ٥٦نادي والدوري الممتاز عندهم يطبق فيه الاحتراف لكل فريق يسمح له باثنين محترفين .
المصدر: سبورت + وكالات

 

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