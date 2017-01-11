قتلى وجرحى بعملية دهس وسط نيويورك وترامب يتهم داعش+صور

الوقت- أعلنت السلطات الأمريكية، الاربعاء، مقتل 8 أشخاص في عملية دهس وقعت في منطقة منهاتن وسط نيويورك.

وأكدت شرطة نيويورك عبر موقعها الرسمي على تويتر عملية الدهس، وقالت في بيان إن "عدة أشخاص قتلوا وجرح كثيرون".

وبلغ عدد القتلى في العملية 8 أشخاص، كلهم رجال، لا تزال جنسية اثنين منهم مجهولة، فيما نقل المصابون، الذين لا يقل عددهم عن 15 شخصا، إلى المستشفيات.

وأعلنت الأرجنتين أن خمسة من مواطنيها قتلوا خلال عملية دهس في نيويورك أمس الثلاثاء، فيما قالت بلجيكا إنها أيضا خسرت مواطنا في هذا الهجوم الإرهابي، وأعربت الخارجية الأرجنتينية، في تويتر عن تعازيها لوفاة مواطنيها بهجوم نفذه إرهابي من أصل أوزبكي في منطقة منهاتن بنيويورك.

الى ذلك أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديديه رينديرس، عن مقتل مواطن من بلاده، مضيفا أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح.

منفذ الهجوم أوزبكي الجنسية

وبحسب المصادر الإعلامية، فإن منفذ العملية سيف الله صائبوف (29 عاما)، بعد أن دهس بسيارة لنقل البضائع من تواجد في مسار مخصص للدراجات الهوائية، وجه سيارته عمدا نحو حافلة للأطفال المعاقين، قبل أن يخرج منها ويطلق عدة طلقات من مسدس ضغط.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤولين قولهم، إن الشرطة اعتقلت المشتبه به، وإنه يُعالج حاليا في مستشفى، كما أشارت وسائل إعلام أخرى، إلى أن الشاب الأوزبكي وهو أوزبكستاني من سكان ولاية فلوريدا، وجاء إلى الولايات المتحدة في 2010.

وكان شخص يقود شاحنة صغيرة، قد دهس حشدا من المارة، وسائقي دراجات هوائية، وصدم حافلة مدرسية، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتعتقله، كما أعلنت السلطات في نيويورك.

وأظهرت صور وتسجيلات فيديو تلت الحادثة، سيارة تابعة لأحد محلات بيع البضائع المنزلية تقف على مسار مخصص للدراجات الهوائية، ويرجح أن تكون السيارة مؤجرة، ولدى خروجه من الشاحنة الصغيرة التي تبين أنها مستأجرة، صاح منفذ الهجوم "الله أكبر" بحسب وسائل إعلام عدة، بينها "نيويورك بوست" و"ديلي نيوز"، إلا أن هذه المعلومة، لم يؤكدها أي مسؤول أو مصدر رسمي.

ترامب يغرد ويعلق على الحادث

بدوره نددد الرئيس الأمريكي بالهجوم في نيويورك، قال ترامب في تغريدة على موقع تويتر "علينا ألا نسمح لتنظيم داعش بالعودة أو الدخول إلى بلادنا، بعدما دحر من الشرق الأوسط وسواه. كفى!".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منفذ هجوم منهاتن بالـ"مختل" عقليا والمريض، وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يبدو كأنه هجوم آخر من قبل شخص مريض جدا ومختل، والقوات الأمنية تتابع الحادث عن كثب".