قتلى وجرحى بعملية دهس وسط نيويورك وترامب يتهم داعش+صور

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 11 صفر 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟ الوقت- الدعم الاسرائيلي لانفصال إقليم كردستان العراق ليس بالخفي على أحد على الرغم من وجود رفض دولي علني لهذا الانفصال من قبل أقرب الحلفاء للكيان الاسرائيلي، إلا ...

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أخبار

الجعفري: التواجد التركي في محافظة إدلب يعد بمثابة احتلال وعدوان

الجعفري: التواجد التركي في محافظة إدلب يعد بمثابة احتلال وعدوان

الجعفري: التواجد التركي في محافظة إدلب يعد بمثابة احتلال وعدوان

بالفيديو..اعلامي سعودي يدعو الى تطبيع العلاقات مع اسرائيل بالفيديو..اعلامي سعودي يدعو الى تطبيع العلاقات مع اسرائيل

واشنطن تعترف بخسائرها البشرية في معركة الرقة واشنطن تعترف بخسائرها البشرية في معركة الرقة

القوات العراقية تتقدم في القائم وتحرر 6 قرى قرب الحدود مع سوريا القوات العراقية تتقدم في القائم وتحرر 6 قرى قرب الحدود مع سوريا

اختتام الجولة السابعة من المحادثات السورية في استانة اختتام الجولة السابعة من المحادثات السورية في استانة

الوزير ظريف: أمريكا تمارس استفزازات لمنع ايران من الانتفاع من الاتفاق النووي الوزير ظريف: أمريكا تمارس استفزازات لمنع ايران من الانتفاع من الاتفاق النووي

روسيا تدك معاقل الارهاب الاخيرة في دير الزور بصواريخ "كاليبر" روسيا تدك معاقل الارهاب الاخيرة في دير الزور بصواريخ "كاليبر"

من هم المسؤولون الايرانيون الذين عزوا بوفاة والد اللواء سليماني من هم المسؤولون الايرانيون الذين عزوا بوفاة والد اللواء سليماني

بالصور...آلاف الرسائل الاحتجاجية من طلبة فلسطين لبريطانيا بمئوية بلفور بالصور...آلاف الرسائل الاحتجاجية من طلبة فلسطين لبريطانيا بمئوية بلفور

السلطات الثلاث في ايران: المخطط الأمريكي يحاول إيجاد اليأس بين ابناء الشعب السلطات الثلاث في ايران: المخطط الأمريكي يحاول إيجاد اليأس بين ابناء الشعب

غزة تودّع شهدائها والمقاومة تدعو للردّ على الجريمة الاسرائيلية الوقت- شيّع اليوم الثلاثاء الفلسطينيون في قطاع غزة شهداء تفجير النفق الأخير الذي شنّه..

الحرس الثوري ردّا على كاتسا: صواريخنا يصل مداها لـ2000 كيلومتر الوقت- توعّد القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، اليوم الثلاثاء، أمريكا..

العبادي يتوعّد بوضع حد لعقود من تمرّد كردستان الوقت- توعّد اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي"، بأن العراق..

یورونیوز: ايران وفّرت فرص تعليم جيدة لأطفال المهاجرين الأفغان الوقت- كشفت اليوم الثلاثاء قناة "يورونيوز" الأوروبية في تقرير لها..

القوات العراقية تستعيد معبر "فيشخابور" من ميليشيات بارزاني الوقت- تمكّنت القوات الاتحادية العراقية اليوم الثلاثاء، من استعادة معبر "فيشخابور"..

منظمة حقوقية تلاحق الامارات لتعذيبها عائلات سورية الوقت- قامت سلطات الإمارات بترحيل 250 سوريا مع عائلاتهم خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري..

سرايا القدس تعلن النفير العام فــي قطاع غزة سرايا القدس تعلن النفير العام فــي قطاع غزة

اضراب في هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية اضراب في هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية

البرلمان الروسي ينشر تفاصيل مستقبل القوات الروسية في سوريا البرلمان الروسي ينشر تفاصيل مستقبل القوات الروسية في سوريا

الكيان الإسرائيلي يفجر نفقا يمتد من غزة إلى الأراضي المحتلة الكيان الإسرائيلي يفجر نفقا يمتد من غزة إلى الأراضي المحتلة

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

أمريكا والسيطرة على "البوكمال"؛ الأهداف والتبعات

صحيفة كورية: في حالة نشوب حرب مع أمريكا سنحول أراضيهم إلى حفنة رماد

القوات الامريكية في أفريقيا .. النيجر نموذجا

الحرس الثوري ردّا على كاتسا: صواريخنا يصل مداها لـ2000 كيلومتر

من هم المسؤولون الايرانيون الذين عزوا بوفاة والد اللواء سليماني

"فدائيو حريم الولاية 7".. مناورات إيرانية جويّة تحاكي الحرب الإلكترونية وتختبر الإنجازات الدفاعية

بالصور...آلاف الرسائل الاحتجاجية من طلبة فلسطين لبريطانيا بمئوية بلفور

بداية أزمة رئاسة ترامب..التهم تطال كبار مساعديه

كوريا الشمالية واستراتيجية "الناتو" في شرق وجنوب شرق آسيا

روسيا تحذر من انتشار نوع خطير من إنفلونزا الطيور

غزة تودّع شهدائها والمقاومة تدعو للردّ على الجريمة الاسرائيلية

ميدل ايست: البشمركة ساعدت تنظيم "داعش" الإرهابي على الفرار من الحويجة

روسيا تدك معاقل الارهاب الاخيرة في دير الزور بصواريخ "كاليبر"

تعرّف على امرأة مدريد الحديدية التي ستروّض كتالونيا المتمرّدة

"عدوان غزّة" يوحد الدم الفلسطيني

5600 داعشي يفرّون الى بلادهم بعد هزيمة التنظيم

الإمارات تعتذر لـ"إسرائيل"، وزعيم حزب العمال البريطاني يرفض احتفالية مئوية بلفور

بالفيديو..حمد بن جاسم يعترف: دعمنا النصرة وتهاوشنا على "الصيدة السورية" مع السعودية ولكن...

السعودية تّتهم حلفائها بدعم الإرهاب.. وتتكبّد المزيد من الخسائر العسكرية في اليمن

مواقع أجنبية تسدل الستار عن فضيحة بعد إعصار هارفي

أمريكا والسيطرة على "البوكمال"؛ الأهداف والتبعات

بالأرقام.. سوريا تعتمد أكبر موزانة عامة في تاريخها

ماذا يعمل قادة الجيوش العربية في واشنطن؟

الاصطياد في الماء العكر؛ هل وقع أكراد سوريا في الفخ؟!

الحرب السعودية على سوريا مستمرّة.. تواطؤ واضح وشراكة في سفك دماء السوريّين

خبراء يقدمون لك معلومات ثمينة عن كيفية التصرف مع مديرك العصبي

ميليشيات بارزاني تستغل تهدئة العبادي للحشد ضد القوات العراقية

ما هي الأهداف الرئيسية التي دفعت امريكا الى الاسراع في اعادة اعمار الرقة؟!

أنصار الله: تشبيهنا بحزب الله يضع السعودية في مستوى "اسرائيل"

الحرس الثوري يقضي على خلية إرهابية قرب الحدود التركية

قناة أمريكية ايفانكا وتيلرسون يصفان ترامب بـ "المجنون"!

بالصورة وبالتفاصيل نهاية مأساوية لاول امرأة في السعودية وهي تقود سيارتها!

صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي

الـ FBI يصدر قائمة جديدة بأخطر الارهابيين دون ذكر البغدادي

ترسانة داعش العسكرية بقبضة الجيش السوري (فيديو)

غلوبال ريسيرش: نتنياهو يجر ترامب كالجرو إلى الحرب مع إيران.. وإن فعلوها فإن إيران ستبخر إسرائيل

الجيش السوري يستعيد أكبر حقل نفطي في البلاد

مصير "النصرة": هل يستغل الظواهري غیاب الجولاني؟

هذه هي خطة الإمارات التي رفضتها أمريكا لغزو قطر

جمعة العطواني لـ"الوقت": البارزاني يريد أن يحفظ ماء وجهه؛ والإنفصال لم يعد وارداً حتى في أحلامه

الإمارات تعتذر لـ"إسرائيل"، وزعيم حزب العمال البريطاني يرفض احتفالية مئوية بلفور

الملك سلمان يحلق إلى موسكو، زيارة استراتيجية أم إقرار بالعجز؟!

ميدل ايست آي: دولتان عربيتان دعمتا سراً انفصال اقليم كردستان العراق

ما الذي سيحدث في البيت الأبيض؟!

الشيطان الروسي يعود.. موسكو تكشف عن صاروخ لايُقهر

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
تقارير

قتلى وجرحى بعملية دهس وسط نيويورك وترامب يتهم داعش+صور

الأربعاء 11 صفر 1439
 
 
 
 
 
قتلى وجرحى بعملية دهس وسط نيويورك وترامب يتهم داعش+صور

مواضيع ذات صلة

بالصور..قتلى وجرحى في حادث دهس وسط برشلونة

السلطات الأمريكية تكشف هويّة منفّذ حادثة الدهس

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت السلطات الأمريكية، الاربعاء، مقتل 8 أشخاص في عملية دهس وقعت في منطقة منهاتن وسط نيويورك.

وأكدت شرطة نيويورك عبر موقعها الرسمي على تويتر عملية الدهس، وقالت في بيان إن "عدة أشخاص قتلوا وجرح كثيرون".

وبلغ عدد القتلى في العملية 8 أشخاص، كلهم رجال، لا تزال جنسية اثنين منهم مجهولة، فيما نقل المصابون، الذين لا يقل عددهم عن 15 شخصا، إلى المستشفيات.

وأعلنت الأرجنتين أن خمسة من مواطنيها قتلوا خلال عملية دهس في نيويورك أمس الثلاثاء، فيما قالت بلجيكا إنها أيضا خسرت مواطنا في هذا الهجوم الإرهابي، وأعربت الخارجية الأرجنتينية، في تويتر عن تعازيها لوفاة مواطنيها بهجوم نفذه إرهابي من أصل أوزبكي في منطقة منهاتن بنيويورك.

الى ذلك أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديديه رينديرس، عن مقتل مواطن من بلاده، مضيفا أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح.

منفذ الهجوم أوزبكي الجنسية

وبحسب المصادر الإعلامية، فإن منفذ العملية سيف الله صائبوف (29 عاما)، بعد أن دهس بسيارة لنقل البضائع من تواجد في مسار مخصص للدراجات الهوائية، وجه سيارته عمدا نحو حافلة للأطفال المعاقين، قبل أن يخرج منها ويطلق عدة طلقات من مسدس ضغط.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤولين قولهم، إن الشرطة اعتقلت المشتبه به، وإنه يُعالج حاليا في مستشفى، كما أشارت وسائل إعلام أخرى، إلى أن الشاب الأوزبكي وهو أوزبكستاني من سكان ولاية فلوريدا، وجاء إلى الولايات المتحدة في 2010.

وكان شخص يقود شاحنة صغيرة، قد دهس حشدا من المارة، وسائقي دراجات هوائية، وصدم حافلة مدرسية، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتعتقله، كما أعلنت السلطات في نيويورك.

وأظهرت صور وتسجيلات فيديو تلت الحادثة، سيارة تابعة لأحد محلات بيع البضائع المنزلية تقف على مسار مخصص للدراجات الهوائية، ويرجح أن تكون السيارة مؤجرة، ولدى خروجه من الشاحنة الصغيرة التي تبين أنها مستأجرة، صاح منفذ الهجوم "الله أكبر" بحسب وسائل إعلام عدة، بينها "نيويورك بوست" و"ديلي نيوز"، إلا أن هذه المعلومة، لم يؤكدها أي مسؤول أو مصدر رسمي.

ترامب يغرد ويعلق على الحادث

بدوره نددد الرئيس الأمريكي بالهجوم في نيويورك، قال ترامب في تغريدة على موقع تويتر "علينا ألا نسمح لتنظيم داعش بالعودة أو الدخول إلى بلادنا، بعدما دحر من الشرق الأوسط وسواه. كفى!".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منفذ هجوم منهاتن بالـ"مختل" عقليا والمريض، وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يبدو كأنه هجوم آخر من قبل شخص مريض جدا ومختل، والقوات الأمنية تتابع الحادث عن كثب". 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

امريكا اوزبك ترامب نيويورك

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

استقرار قوات حركة النجباء في حدود مدينة ربيعة
احتجاجات على العنصرية في أمريكا
عودة أهالي كركوك لمنازلهم بعد 3 أعوام من النزوح
اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا
استقرار قوات حركة النجباء في حدود مدينة ربيعة

استقرار قوات حركة النجباء في حدود مدينة ربيعة

احتجاجات على سياسات الرياض وأبوظبي في لندن
القوات اليمنية واللجان تدمران آلية عسكرية للميليشيات السعودية
البحرينيون يتظاهرون دعماً للشيخ عيسى قاسم
أطفال ميانمار يعيشون حياة بائسة في الملاجئ