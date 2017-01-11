دراسة: مخاطر مهولة تنتظرنا نتيجة تغير المناخ

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  الأربعاء 11 صفر 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟ الوقت- الدعم الاسرائيلي لانفصال إقليم كردستان العراق ليس بالخفي على أحد على الرغم من وجود رفض دولي علني لهذا الانفصال من قبل أقرب الحلفاء للكيان الاسرائيلي، إلا ...

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

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غزة تودّع شهدائها والمقاومة تدعو للردّ على الجريمة الاسرائيلية الوقت- شيّع اليوم الثلاثاء الفلسطينيون في قطاع غزة شهداء تفجير النفق الأخير الذي شنّه..

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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تقارير

دراسة: مخاطر مهولة تنتظرنا نتيجة تغير المناخ

الأربعاء 11 صفر 1439
 
 
 
 
 
دراسة: مخاطر مهولة تنتظرنا نتيجة تغير المناخ

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الوقت- يبدو أن مخاطر التغيير المناخي الذي يتعرض له عالمنا تزداد يوماً بعد آخر، إذ تم التوصل إلى نتائج خطيرة في دراسة دولية حديثة تفيد بأن أكثر من مليار شخص سيصبحوا عرضة للهجرة جرّاء أزمة المناخ المتفاقمة.

هذا وبيّنت نتائج التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة أن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الهواء وصلت إلى حدود قصوى لم تصل إليها منذ 30 عاماً، وذلك رغم الخطط والقوانين الدولية التي وضعت في سبيل تقليل الملوثات وحرق الوقود الأحفوري المتبع في معظم نشاطات الدول الصناعية وإستعاضة ذلك بالطاقة البديلة والنظيفة.

ونشرت مجلة "لانست العلمية" الدراسة التي حملت إسم "لانسيت كاونتداون"، والتي أجراها علماء من مختلف أنحاء العالم وتمت تحت إشراف أكثر من 26 مؤسسة عالمية من ضمنها جامعات معروفة ومنظمة الصحة العالمية.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج تفيد بأن تغيير المناخ له تأثيرات سلبية خطيرة على الصحة العقلية والجسدية للسكان، وذلك من خلال عدة عوامل بعضها مباشر على الجسم وبعضها غير مباشر من خلال إحداث إختلال في النظام الصحي والإجتماعي للدول، وهذا الأمر سبب مشاكل صحية لملايين البشر حول العالم.

وبلغة الأرقام ذكرت الدراسة أن الكوارث الطبيعة المتعلقة بالمناخ سجّلت زيادة بنسبة 46%، فيما تعرض أكثر من 125 مليون شخص حول العالم خلال الـ16 عاماً الماضية إلى موجات حر شديدة، والتي تسببت بعدد ملحوظ من الامراض التي إختلفت بين ضربات الشمس والسحايا وتلف الكلى والجفاف وغيرها.

كما أن تغيير المناخ سبب إرتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة في العديد من المناطق وهذا أثّر سلباً على إقتصاد الأعمال اليدوية التي تتميز بها المناطق الريفية والضواحي، ولهذا نتائج سلبية من هجرة وخسائر إقتصادية، وفي هذا الشأن سجلت الدراسة خسائر إقتصادية عالمية تقدر بـ129 مليار دولار في عام 2016، والتي لم تشمل مسألة تردي الرعاية الصحيّة وآثارها.

وعلى الصعيد الصحي سجّلت الدراسة إزدياداً كبيراً في إنتشار مرض حمى الضنك، وأرجعت أسباب ذلك إلى إنتشار البعوض الناقل للمرض بشكل كبير نتيجة إرتفاع درجات الحرارة، وذكرت أن هذه الحمى تضاعفت في إنتشارها مع مرور كل عشر سنوات منذ 1950 وبات يعاني منها اليوم حوالي المليون شخص.

كما ذكرت أرقام الدراسة أن نقص التغذية بات يشمل أكثر من 30 بلداً حول العالم وإرتفع عدد الذين يعانون من هذه المسألة من 398 إلى 422 مليون نسمة وذلك من 16 عاماً فقط. كما أن ما يقارب المليون حالة وفاة تحدث سنوياً نتيجة تلوث الهواء الناتج عن حرق الفحم فقط.

وعلى الصعيد الزراعي أوردت الدراسة نتائج تفيد بأن إرتفاع درجات الحرارة درجة مئوية واحدة يؤدي إلى إنخفاض ما نسبته 6% من محاصيل القمح و10% من محاصيل الأرز عالمياً. وهنا أشار المشرفون على الدراسة إلى ضرورة زيادة إهتمام وإستثمارات الدول في مسألة تغيير المناخ وذلك لتجنب الإنهيار التام والذي قد يسبب حالة من الطورائ الصحية عالمياً.

هذا ويجدر الإشارة إلى أن تقرير الأمم المتحدة ذكر أن ثاني أكسيد الكربون وصل إلى مستويات لم يصل إليها منذ ثلاثة ملايين سنة، وشرح بأن النسبة وصلت إلى 403 جزء من المليون وذلك خلال العام الماضي فقط. رغم أنهم أشاروا إلى أن هذا الإختلال ليس بسبب العامل البشري وحده رغم مساهمته الكبيرة في ذلك. إذ أن الطقس يلعب دوراً كبيراً في زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون وذلك وفقاً لمعلومات منظمة الأرصاد الجوية العالمية التابعة للأمم المتحدة، والتي ذكرت أن مستويات ثاني أكسيد الكربون تزايدت في الغلاف الجوي بمئة مرة أسرع من تزايدها نهاية العصر الجليدي.

وأخيراً نبّهت الدراسة إلى ضرورة التنبه إلى مسألة زيادة نسبة إنبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون وإلى ضرورة العمل على الحد منها، لأن تجاهلها سيسبب كوارث كبيرة للأرض بحلول نهاية القرن الحالي، من إرتفاع حاد في درجات الحرارة إلى إرتفاع مستوى سطح مياه البحار والمحيطات وغيرها من أمور.

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كلمات مفتاحية :

تغيير المناخ إنبعاثات الغازات الدفيئة ثاني أكسيد الكربون الإحتباس الحراري

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