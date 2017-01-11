روما يذل تشيلسي بثلاثية تاريخية

الوقت- حقق نادي روما فوزاً كبيراً أمام ضيفه نادي تشيلسي الإنكليزي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأوليمبيكو، خلال مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال اوروبا.

في الشوط الأول، سجل نادي روما الإيطالي هدفين عبر لاعبه ستيفان شعراوي في الدقيقة الأولى والدقيقة 36، وانتهى الشوط بتقدم روما بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سجل روما الهدف الثالث والأخير عبر لاعبه دييجو بيروتي وذلك في الدقيقة 63 لينتهي اللقاء بتلك النتيجة.

وبهذه النتيجة يتصدر روما جدول ترتيب المجموعة بـ 8 نقاط، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 7 نقاط في المركز الثاني.

وفي نفس المجموعة سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام ضيفه كاراباكا أغدام الأذربيجاني بهدف لكل فريق، وبذلك يواصل أتلتيكو إحتلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط.