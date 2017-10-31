العبادي يتوعّد بوضع حد لعقود من تمرّد كردستان

الوقت- توعّد اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي"، بأن العراق سيضع حداً لعقود من سياسة الحكم شبه الذاتي في كردستان العراق. معربا عن أمله في إرساء السلام في العراق بعد هزيمة تنظيم داعش الارهابي وميليشيات بارزاني الانفصالية.

وفي مقابلة له مع صحيفة "الاندبندنت" البريطانية نشرتها اليوم الثلاثاء قال العبادي: نحاول تطهير البادية من عناصر تنظيم داعش وصولاً إلى الحدود مع سوريا، مشيراً إلى أن القوات العراقية تحارب التنظيم منذ ثلاث سنوات أي منذ أن بدأت عناصره بتهديد بغداد.

وبشأن وحدة الأراضي العراقية أضاف العبادي في المقابلة: إن كل الحدود العراقية داخل وخارج العراق يجب أن تبقى من دون استثناء تحت سيطرة الحكومة العراقية، مضيفاً أن ذلك يتضمن خط أنابيب النفط الكردي الذي يصل إلى تركيا في محطة قياس في فيشخابور على البحر المتوسط.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه يريد أن تصبح البيشمركة جزءاً من القوات الحكومة العراقية أو قوة محلية.

وتمكّنت القوات الاتحادية العراقية اليوم الثلاثاء، من استعادة معبر "فيشخابور" الحدودي مع تركيا، ورفعت العلم العراقي على المعبر دون قتال، حيث كان يخضع لسيطرة ميليشيات بارزاني.