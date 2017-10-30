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  الثلاثاء 10 صفر 1439
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نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟ الوقت- الدعم الاسرائيلي لانفصال إقليم كردستان العراق ليس بالخفي على أحد على الرغم من وجود رفض دولي علني لهذا الانفصال من قبل أقرب الحلفاء للكيان الاسرائيلي، إلا ...

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

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تقارير

أغرب من الخيال؛ قرية إيطالية ساحرة تبيع منازلها مقابل كوب من القهوة

الثلاثاء 10 صفر 1439
 
 
 
 
 
أغرب من الخيال؛ قرية إيطالية ساحرة تبيع منازلها مقابل كوب من القهوة
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الوقت- نتيجة لما يمكن أن نصفه بـ"توقف الزمن" في قرية إيطالية تقع جنوب البلاد تعود إلى القرون الوسطى وربما قبل ذلك، اقترح عمدة قرية جانجي بيع بعض المنازل المتداعية بسعر كوب من القهوة بهدف تحديث وسط البلدة التاريخي وإعادة توزيع السكان ودعم أصحاب المهن اليدوية المحليين.

أمر يدعو للدهشة

لم يصدق بعض المواطنين الأوروبيين هذا الخبر، وتساؤلوا كيف يمكن أن تكون قيمة منزل ما نفس تكلفة كوب من القهوة، لهذا السبب قررت اجيديا دي بينديكتس الذهاب والتأكد من الخبر، ولم تستطع اجيديا دي بينديكتس تصديق عينيها عندما رأت ذلك.
وقالت بينديكتس لزوجها "كيف يمكن ذلك؟ علينا أن نرى ذلك بأنفسنا".

وفي العام 2014، قرر الزوجان البلجيكيان السفر إلى البلدة الصغيرة الواقعة في صقلية بين مدينتي كاتانيا وباليرمو، حيث يتكلف المنزل يورو واحدا "1.20 دولار".

وتعود مسؤولية بيع العقارات للإيطالي اليساندرو شيليبراسي، إلى جانب شريكه سانتو بيفاكوا.
وعرض شيليبراسي على الزوجين منزلا، في حاجة للتجديد، ولكن حالته كانت جيدة. وقرر الزوجان البلجيكيان شراء المنزل، واستثمرا 75 ألف يورو في المنزل.
وقالت بينديكتس (69 عاما) "في المنازل التي تبلغ تكلفتها يورو واحدا، كل شيء يتداعى، يجب القيام بالكثير من العمل".

تفاصيل عن القرية

تتربع القرية التي بها 6700 نسمة على قمة تل، وتطل على مناظر ساحرة أينما وقع نظرك، فالمنطقة جبلية خضراء، وتقع جانجي بعيدا عن صخب باليرمو، حيث تبتعد عنها مسافة ساعتين بالسيارة.
ويشعر القادم إلى القرية عند رؤيتها وكأن الزمن توقف في وقت ما في فترة القرون الوسطى وسط البلدة القديمة، حيث توجد متاهة من الطرق الصغيرة والكنائس التي لا حصر لها.
وتحاط البلدة بمنطقة تسلق رائعة، ومناظر جميلة لجبل اتنا. ولكنّ المرء لا يستطيع أن يعيش في المنطقة بسبب المناظر فقط أو الشوارع الهادئة، لذلك ترك الكثير من الشباب البلدة.

اقتراحات
في وقت سابق اقترح عمدة البلدة السابق جيوسيبي فيراريلو بيع بعض المنازل المتداعية في البلدة بسعر كوب من القهوة مقابل أن يقوم المشترون بالموافقة على تجديد المنازل خلال ثلاث سنوات.
في مقابل ذلك يتعين على المشترين أيضا تقديم سند بقيمة 5000 يورو، حيث يستردون هذا المبلغ بمجرد انتهاء أعمال التجديد.
ومن جانبه قال عمدة البلدة الجديد باولو ميجليازو "الهدف هو تحديث وسط البلدة التاريخي، وإعادة توزيع السكان ودعم أصحاب المهن اليدوية المحليين".
وحتى الآن تم بيع نحو 100 منزل بهذه الطريقة، كما تم تدشين مشاريع مماثلة في توسكاني ولاتسيو.
ويمكن أن ترى في الصفحة الرئيسية للقرية 30 منزلا مطروحة للبيع، مما يعطي انطباعا مبدئيا بشأن أنواع المساكن المتاحة للبيع، ولكن من الأفضل كثيرا استقلال سيارة شيليبراسي والتجول في شوارع البلدة.
وجهة نظر آخرى
كانت لورا ماريا الينور رادوليسو "30 عاما" قد جاءت من ألمانيا لجانجي بهدف شراء منزل بقيمة يورو واحد. ولكنها لم تكن صفقة جيدة مثلما بدت. وقالت "من الخارج، المنازل التي تتكلف يورو واحدا تبدو جيدة، ولكن عليك في الحقيقة أن تبني كل شيء من نقطة الصفر".
وقامت رادوليسو، التي تعمل فنانةً ومصممة، برسم خطط التجديد بنفسها. وتعتزم تصميم ورشة عمل في الطابق الأرضي. كما سوف يتم تركيب نظام تدفئة وسوف يتم استبدال نصف السلالم.
وأضافت إنه عندما يتم الانتهاء من تجديد المنزل ويصبح جاهزا، يمكن أن تتخيل مغادرة ألمانيا وجعل إقامتها في صقلية، وقالت "لقد عثرت على منزلي الروحي".

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قرية إيطالية قرية جانجي

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