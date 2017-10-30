الحكومة الكويتية تقدم استقالتها للأمير

الوقت- قدم جابر مبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين استقالته، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان الاستقالة: ولما كانت الانتخابات العامة للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الموقر والتي أجريت بكل شفافية ونزاهة، قد أعلنت نتائجها الكاملة الرسمية، لذلك وطبقا لحكم المادة 57 من الدستور فأني أتشرف بأن أرفع لسموكم استقالة الوزارة.

وأظهرت نتائج لانتخابات مجلس الأمة عودة قوية للمعارضة التي قاطعت الانتخابات السابقة، لكنها فشلت في تحقيق أغلبية.

ونجحت امرأة واحدة، وهي النائبة السابقة صفاء الهاشم، في الحصول على مقعد نيابي واحد في مجلس الأمة الذي يتألف من 50 مقعدا.

وجاءت استقالة رئيس الحكومة عشية انعقاد جلسة لمجلس الأمة كان من المقرر أن يتم فيها التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي يقوم بدور كبير في عملية التشريع والرقابة على الحكومة، لكن أمير البلاد له الكلمة النهائية في القرارات المهمة في هذه الدولة التي عرفت تجربة ديمقراطية نسبية تعتبر فريدة بين دول الخليج.