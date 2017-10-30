السعودية والتقارب مع بغداد.. لماذا الآن؟

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  الإثنين 9 صفر 1439
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نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟ الوقت- الدعم الاسرائيلي لانفصال إقليم كردستان العراق ليس بالخفي على أحد على الرغم من وجود رفض دولي علني لهذا الانفصال من قبل أقرب الحلفاء للكيان الاسرائيلي، إلا ...

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

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ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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مقالات

السعودية والتقارب مع بغداد.. لماذا الآن؟

الإثنين 9 صفر 1439
 
 
 
 
 
السعودية والتقارب مع بغداد.. لماذا الآن؟

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الحذر ودواعيه من الانفتاح السعودي على العراق

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الوقت- محاولات حثيثة للتقارب مع القيادات العراقية تُبرزها القيادة السعودية مؤخرا، محاولات لا يمكن المرور عنها مرور الكرام وخاصة في هذه المرحلة بالتحديد التي تتخبط فيها السعودية في مجموعة من الأزمات لا تعرف طريقا للحلّ. فما الذي أيقظ السعودية وجعلها تسعى لصداقة العراق وهل من خلفيات مريبة وراء ذلك؟

حقيقة الأهداف السعودية

موضوع التقارب السعودي العراقي كان موضع تحليل واهتمام واضح من قبل الصحافة والإعلام الأجنبي، والسبب أن السياسة السعودية التقليدية اتجاه العراق كانت للأمس القريب سياسة تخريبية تدميرية ومقاطعة دبلوماسية، وهذه السياسة قد استمرت لعقود من الزمن. فما الذي تغيّر اليوم؟

تقول التحليلات الغربية أن هذا التقارب إنما محاولة سعودية لفرط الشراكة الوثيقة بين بغداد وطهران، طبعا هذه المرّة بطريقة ناعمة حيث لا يمكن للرياض التعامل مع بغداد على الطريقة القطرية أو اليمنية.

يؤكد بعض المحللين الغربيين أنه ومهما كان الهدف السعودي من هذا الانفتاح على بغداد فهو انفتاح متأخر لا يمكن أن يؤدي للنتيجة التي تريدها السعودية.

الأمر الآخر المهم في الانفتاح السعودي على العراق أنه يترافق مع تشجيع أمريكي، حيث تسعى واشنطن لإشراك الرياض في صياغة مستقبل المنطقة وتسعى لإيجاد تقارب بينها وبين العراق، وهذا الأمر مريب وكلنا يعلم أهداف واشنطن والرياض في العراق والتاريخ الأسود الذي كتبوه في هذا البلد.

في الواقع تستفيد الرياض من الدعم الأمريكي ومن وجود دونالد ترامب في سدّة الحكم الأمريكي للتغلغل في دول مختلفة عبر سياسة الإغراء بالبترودولار.

أمّا عراقيا فلا يمكن أن ينسى الشارع العراقي العمليات الإرهابية والانتحارية التي دعمتها وساعدت فيها الرياض بشكل مباشر وغير مباشر، وقد ذهب ضحيتها مئات بل آلاف الضحايا من الابرياء (يمكن القول وبجرأة أن كل بيت عراقي يحمل ندوبا وآلاما إلى اليوم بسبب سياسات الرياض التخريبية اتجاه بغداد). باختصار الدور السعودي في العراق هو دور تخريبي ومن المحال أن يكون إيجابيا في يوم من الأيام.

الأزمة السعودية القطرية

الأزمة مع قطر هي واحدة من الأسباب التي دفعت السعودية للعودة وبحماسة إلى بغداد، خاصة أن هذه الأزمة تهدّد اليوم وجود مجلس التعاون الخليجي، فقد فشلت الوساطة الكويتية في الوصول إلى حلّ بسبب التعنت السعودي، وما زاد الطين بلّة بين البلدين تصريحات وزير الخارجية القطري السابق الذي أكّد على الدور السعودي في الأزمة السورية وبالتالي العراقية.

تصريحات وزير الخارجية القطري السابق كشفت حقيقة ادعاءات السعودية الزائفة بمكافحة الإرهاب وهي أصله، وبالتالي لا يمكن إلا وأن يشكّ المرأ اليوم بحقيقة الهدف السعودي من التقارب مع بغداد.

السعودية قائمة على بنية فكرية متطرفة، هذا الأمر لا يمكن اجتثاثه في ليلة وضحاها، ما يحصل اليوم هو محاولات للعودة إلى الساحة العراقية عبر وعود بدعم إعادة إعمار ما خلّفه الإرهاب الذي ضرب ذلك البلد طيلة الأعوام الماضية. عودة تهدف للتدخل في الشؤون الداخلية العراقية وشق الصف بين بغداد وحلفائها الحقيقيين.

وباختصار بعد فشل المشروع الأمريكي السعودي في المنطقة من الخطأ والخطير الثقة بهذا البلد الذي لا يعرف معنى المصداقية وترك المؤامرات.

ما يؤكد وجود هذا الخطر ما يحصل اليوم إن في اليمن أو فيما يخص الأزمة مع قطر، فالسعودية وعلى رغم فشلها في تحقيق أهداف عدوانها على اليمن لا زالت مصرّة على ضرب الأبرياء بعد خلو بنك أهدافها من أي هدف قد يقلب المعادلة. وبالنسبة إلى قطر فالأمر نفسه التعنت مستمرّ ولو أدى لفرط عقد مجلس التعاون الخليجي.

في المقابل من المؤكد أن بغداد لن تقع في الفخ، وباتت مصرّة أكثر من أي وقت مضى على المحافظة على وحدتها ومقدراتها، وهذا الأمر يحتم عليها منع السعودية أو غيرها من التدخل في شؤونها الداخلية، خاصة أن بغداد على أبواب انتخابات برلمانية العام المقبل، انتخابات اعتادت الرياض أن تتدخل فيها عبر أزلامها وتصرف فيها الرياض مبالغ تزيد عن كلفة الانتخابات نفسها التي تنظمها بغداد.

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