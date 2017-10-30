أمير قطر: دول الحصار تسعى لتغيير النظام ولن نقبل المساس بكرامتنا

الوقت- جدد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اتهامه لدول الحصار بالسعي الى تغيير النظام في بلاده، معرباً في الوقت ذاته عن استعداده للحوار مع تلك الدول باشراف أمريكي مباشر.

وأضاف تميم بن حمد آل ثاني في مقابلة مع محطة (سي.بي.إس) التلفزيونية الأمريكية، أن الحصار كان صادما للشعب القطري "لأننا قبل أسابيع قليلة كنا في اجتماع في غرفة واحدة مع الرئيس الأمريكي نناقش قضية الإرهاب وتمويله، ولم يعبر أحد منهم عن قلقه أو يخبرنا بأي شيء".

وتابع أمير قطر قائلاً: "لا شيء فوق كرامتنا وسيادتنا، لكننا نريد إنهاء (الخلاف). أقول ذلك دائما، إذا ساروا مترا واحدا تجاهي فسوف أسير عشرة آلاف ميل تجاههم".

وأشار الأمير القطري الى إن ترامب أبلغه "لن أقبل أن يتشاجر أصدقائي فيما بينهم". وأضاف أن ترامب عرض عليه خلال محادثات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر استضافة محادثات في الولايات المتحدة، وأضاف "قلت له على الفور سيدي الرئيس نحن جاهزون تماما. فأنا أدعو للحوار من اليوم الأول". مضيفا أن الاجتماع كان من المفترض حدوثه قريبا جدا، وأنه لم يسمع ردا من الدول الأخرى.

وجدد أمير قطر رفضه التدخل في سيادة بلاده والمس من كرامتها، وقال إنه لن يغلق قناة الجزيرة، وقال "هذا واضح جدا، لقد حاولوا هذا الأمر من قبل عام 1996 بعدما أصبح والدي أمير البلاد، وحاولوا مجددا وبشكل واضح خلال الأسابيع الماضية".

وفيما يخص العلاقات مع إيران، قال إنها "دولة جارة ولدينا معها اختلافات، لكنها كانت السبيل الوحيد لتوفير الغذاء والدواء مع بدء الحصار".