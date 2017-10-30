نتنياهو: ايران تريد السيطرة على العالم

الوقت- طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالغاء الاتفاق النووي مع إيران، معتبراً أنه لايوجد أي مصلحة أمريكية أو روسية في مواصلة تعزيز إيران "نفوذها في المنطقة".

وأضاف نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه ونشر على صفحته في "فيسبوك" ، إسرائيل تعارض الاتفاقية النووية مع إيران لأنها ستؤدي إلى امتلاك إيران ترسانة من الأسلحة النووية"، مضيفاً أن ايران تسعى للسيطرة على العالم.

وقال رئيس وزراء الاحتلال أن رغم الاتفاقية النووية البمرمة مع كوريا الشمالية في العام 1994 ولكن الاخيرة لا تزال تطور برامجها الصاروخية والنووية، وتابع نتنياهو: "شاهدنا ماذا حدث منذئذ، وإيران أقوى اقتصاديا 30 مرة من كوريا الشمالية ولديها طموحات بالاستيلاء على المنطقة وعلى العالم".

وأضاف نتنياهو أنه لا يرى "أي مصلحة أمريكية أو روسية أو حتى عربية" في مواصلة تعزيز إيران وجودها في المنطقة وفي سعيها إلى امتلاك الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق النووي، مهددا بإلغائه في أي وقت، كما أمر بفرض عقوبات جديدة على طهران، ضمن استراتيجية أمريكية جديدة للتعامل مع إيران.