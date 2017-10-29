واشنطن بوست: غالبية الأمريكيين غير واثقين بسياسة ترامب

الوقت- نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأحد، استطلاع رأي جديد أظهر أن غالبية الأمريكيين غير واثقين بسياسة ترامب وطريقة قيادته للبلاد.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع جامعة "ماريلاند" الأمريكية بعد مرور 9 أشهر من رئاسة ترامب يكشف عن نظرة متشائمة بشكل صارخ تجاه السياسات الأمريكية وانعدام ثقة واسع الانتشار في القادة السياسيين للبلاد وفى قدرتهم على حل المشكلات، كما يكشف عن تراجع افتخار الشعب بطريقة عمل الديمقراطية الأمريكية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 7 بين كل 10 أمريكيين يقولون إن سياسات واشنطن وصلت إلى نقطة منخفضة خطيرة، وأغلبية هؤلاء يعتقدون أن الوضع الحالي هو الوضع الطبيعي الجديد.

وأظهر الاستطلاع أن 7 بين كل 10 أمريكيين يرون إدراة ترامب "مختلة وظيفيا"، كما يقول 8 بين كل 10 أمريكيين إن الكونغرس أيضا "مختل وظيفيا"، بجانب وجود ثقة محدودة في مؤسسات الدولة الأخرى بما فيها الإعلام، كما أظهر الاستطلاع أن 87% إن النواب والشيوخ يفعلون ما يرونه ضروريا للفوز بإعادة الانتخاب.

وأكدت الواشنطن بوست أن الاستطلاع يكشف أن الأمريكيين يشعرون باستياء ليس فقط تجاه سياسات البلاد، لكن تجاه قدرتهم على التحدث عن السياسة بطريقة مدنية.

