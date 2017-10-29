جيرونا يصدم الجميع ويسقط ريال مدريد

الوقت - سقط ريال مدريد أمام مضيفه الكتالوني جيرونا بهدفين لهدف وحيد في مباراة فاجأت الجميع من حيث الآداء والنتيجة.

إستطاع الريال التقدم في شوط المباراة الأول عن طريق نجمه الإسباني إيسكو بهدف سجلّه بسهولة بعدما إرتدت الكرة من الحارس إثر تسديدة قوية لرونالدو في الدقيقة 12.

في شوط المباراة الثاني إنتفض فريق جيرونا وأظهروا آداءاً رائع وسط تخبط لاعبي الريال وأخطاء بالجملة من الدفاع. إستطاع جيرونا قلب النتيجة بهدفين سجّلهما كل من كريستيان ستواني وكريستيان بورتو في الدقيقتين 54 و58، ورغم تكثيف الريال لهجماته إلا أنها كانت عقيمة بمجملها لإعتمادها على الكرات الطويلة من الأطراف للوسط.

إنتهت المباراة بنتيجة 2-1، والتي أبقت الريال في المركز الثالث بـ 20 نقطة بفارق الأهداف عن أتليتيكو مدريد، فيما ارتقى جيرونا إلى المركز 12 برصيد 12 نقطة.