الحرب البيولوجية السعودية على اليمن تسببت بانتشار الكوليرا

الوقت- أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد ركن شرف غالب لقمان، الأحد، ان السعودية سممت المياه الجوفية عبر نشر غاز الكيمتريل في السحاب مما أدى لانتشار وباء الكوليرا.

وأضاف العميد لقمان، في حديث مع وكالة تسنيم، أن تفشي وباء الكوليرا هو جزء من الحرب البيوارهابية التي يشنها كل من أميركا والسعودية والكيان الصهيوني ضد الشعب اليمني.”

وأكد المسؤول اليمني، وبيّن أن هذه الأمراض وخاصة الكوليرا والتي ظهرت هي ليست كما يقال إنها نتيجة غير مباشرة للحصار الذي يتعرض له الشعب اليمني ولكن ضربات مباشرة بالطيران الأميركي الصهيوني السعودي.

وأشار إلى أنه لوحظ أن الطيران المعادي في عدة مرات وهو يطوف في الاجواء وينتشر وسط السحاب وينشر غاز الكيمتريل، مشيراً أن هذا الغاز هو غاز سام وهو سلاح بيولوجي ينتشر في السحاب وينزل مع المطر ويصل إلى المياه الجوفية، وأكد أنه بعد عشرة أيام من آخر ضربة حصلت بالكيمتريل بدأت تظهر أعراض الكوليرا في الأطفال فكانت حرب بيولوجية فالسعودية استخدمت كل أنواع الأسلحة المحرمة.