الحشد الشعبي يؤمّن الحدود العراقية-السورية بسواتر ترابية

الوقت- بدأ الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، بإنشاء سواتر ترابية على الشريط الحدودي مع سوريا لاسيما بعد تحرير قضاء القائم وراوة غرب الانبار.

وأفاد بيان لإعلام الحشد: إن الجهد الهندسي التابع للحشد الشعبي باشر بإنشاء السواتر الترابية وأدامتها على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لمنع تسلل العناصر الإرهابية الى الاراضي العراقية.

واستأنف الحشد الشعبي العراقي والقطعات الأمنية وبإسناد من طيران الجيش العراقي عملياته العسكرية لليوم الرابع من عمليات تحرير قضاء القائم وراوة غرب الانبار، لتحقيق اهدافه المرسومة وتحرير مناطق غرب الانبار وصولا الى الحدود العراقية السورية.