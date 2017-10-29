دول الناتو تحت رحمة صواريخ بيونغ يانغ

الوقت- بعد التصعيد الأخير من قبل أمريكا ودول الناتو ضد كوريا الشمالية، أقرّ أمين عام حلف الناتو، "ينس ستولتنبرغ" اليوم الأحد، بأن جميع الدول الأعضاء تحت رحمة صواريخ كوريا الشمالية.

ونقلت صحيفة "ايوميوري" عن ستولتنبرغ: نحن ندرك أن أوروبا هي أيضا في متناول صواريخ كوريا الشمالية ودول الناتو هي أيضا تحت التهديد… الناتو لديه القدرات والتصميم على ضرب هجوم مضاد.

ولفت الأمين العام للناتو إلى أنه هناك ضرورة حقيقة للضغط على كوريا الشمالية لبدأ مفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي.

وتابع المسؤول الغربي: من الضروري تعزيز الضغط على كوريا الشمالية، من أجل أن تجلس على طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أهمية تشديد العقوبات، "اننا نؤيد بشدة العقوبات الاقتصادية.

وأجرت بيونغ يانغ خلال الأشهر الأخيرة عدد من إطلاقات الصواريخ والتجربة النووية السادسة هذه المرة بالتحديد للقنبلة الهيدروجينية.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قام مرتين في آب/أغسطس، وأيلول/سبتمبر، بتشديد العقوبات التي كان قد فرضها سابقا على بيونغ يانغ ردا على تجاربها النووية وإطلاق صواريخ بالستية.