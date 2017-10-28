البايرن يحلق بالصدارة بتحطيمه لايبزغ الحالم

الوقت- تمكن نادي بايرن ميونيخ من تخطي منافسه العنيد لايبزغ الذي أظهر جدارة وتألقاً كبيراً خلال الموسم الماضي. وذلك في مباراة أٌقيمت على ملعب اليانزأرينا في إطار الجولة الـ 10 من بطولة الدوري الألماني.

سهّل مهمة البايرن طرد لاعب لايبزغ "ويل أوربن" مبكراً في الشوط الأول (الدقيقة 13)، بعد ذلك بقليل تمكن جايمس رودريغز من التقدم بهدف لفريقه في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 2-0 لصالح البايرن بعد أن أضاف لوفاندوفسكي الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 38.

شوط المباراة الثاني لم يشهد أي أهداف ولكنه لم يخلُ من الفرص الكثيرة المهدرة من قبل الفريقين.

وبهذه النتيجة إنتزع البايرن الصدارة بجدارة بـ23 نقطة، فيما استقر لايبزغ بالمركز الثالث بـ19 نقطة.

الجدير بالذكر أن بروسيا دورتموند تلقى هزيمة مذلة أمام هانوفر بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة نفسها ليهدي بذلك البايرن صدراة ترتيب جدول الدوري.