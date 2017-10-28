قيسبوك تتخذ قراراً جديداً بشأن الإعلانات

الوقت- كشفت شركة فيسبوك عن قراراها بجعل الإعلانات على شبكتها للتواصل الاجتماعي أكثر شفافية ووضوحاً.

وأكدت الشركة أنها ستطلب من المعلنين تقديم إفصاح في إعلاناتهم المرتبطة بالانتخابات أو إعلاناتهم السياسية على أن تحمل صيغة الإفصاح اسم الجهة التي مولت هذا الإعلان، وعدم استخدام أسماء زائفة أو غير موجودة.

ومن المقرر أن تبدأ شركة فيسبوك بتجريب هذه الخدمة الجديدة في كندا.

يجدر الإشارة إلى أن أزمة كبيرة حصلت بين روسيا وموقع تويتر جرّاء إتهام روسيا بتمويل إعلانات مدفوعة تهدف التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي حصلت مؤخراً. وفي هذا الإطار تسعى وسائل التواصل الإجتماعي إلى تنظيم هذه المسألة بشكل أكبر تفادياً للأزمات.