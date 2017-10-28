مسؤول يمني: الجيش اليمني يستطيع الدخول إلى العمق السعودي

الوقت- أكد ضابط يمني رفيع المستوى، السبت، ان الجيش اليمني مقبل على على مرحلة جديدة لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، مشيرا في الوقت ذاته الى قدرة القوات اليمنية على دخول العمق السعودي.

وقال مدير التوجيه في الجيش اليمني العميد يحيى المهدي، أنه بات لدى القوات اليمنية "قدرات عسكرية متطورة جداً وجيش قوي موحد وملتحم"، مشيراً إلى أن القيادة العسكرية اليمنية استطاعت تصنيع الأسلحة التي تهدد العدوان السعودي.

واعتبر العميد المهدي في تصريح تلفزيوني أنه "من حق اليمنيين أن يدافعوا عن أرضهم بكل إمكاناتهم لأن السعوديين والإماراتيين هم المعتدين"، مشيراً إلى أن "الجيش اليمني بإمكانه أن يدخل إلى العمق السعودي إذا اضطر لذلك".

وشدّد الضابط اليمني على أن تصريحان (ولي العهد السعودي محمد) بن سلمان لا تخيفنا، قائلاً إنها "تبيّن أهداف النظام السعودي المحامي الأوّل عن العدو الصهيوني".

وفي سياق، أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف غالب لقمان، أن "الصاروخ قاهر M2 الباليستي الذي أطلقته القوة الصاروخية على معسكر للجيش السعودي في منطقة بير عسكر في نجران أصاب هدفه بدقة".

و أشار العميد لقمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إلى أن "إدعاءات الناطق باسم العدوان بأن الصاروخ استهداف مجمعاً سكنياً في نجران عارية عن الصحة، لافتاً إلى أن الصاروخ استهدف معسكر يحوي غرفة المعلومات المركزية للمنطقة الجنوبية الشرقية للعدو".