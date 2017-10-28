من جديد.. الرئيس الأسد وزوجته مع عوائل الشهداء+صور

الوقت- استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته، السبت، عددا من أبناء وبنات الشهداء المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام 2017.

ونشر موقع رئاسة الجمهورية السورية على التلغرام، صور تجمع الرئيس بشار مع الطلبة، بحضور زوجته السيدة أسماء الأسد، وكتبت الصفحة "لأنهم الأمانة الأغلى.. ولأنهم كانوا وسيبقون في مقدمة أولوياته واهتمامه على الدوام.. الرئيس #الأسد والسيدة عقيلته يستقبلان أبناء وبنات #الشهداء المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي 2017.. الذين نالوا مجموع 80% وما فوق في مدارسهم".

وقال الموقع أن من بين أبناء وبنات الشهداء المتفوقين الذين التقاهم الأسد 11 طالبًا متفوقًا في شهادة التعليم الثانوي، و7 طلاب متفوقين في شهادة التعليم الأساسي، وأنهم حصلوا على مجموع 80% وما فوق في مدارسهم، واكدت أن هؤلاء الطلبة هم "الأمانة الأغلى"، وأضافت أنهم "كانوا وسيبقون في مقدمة أولوياته (الرئيس) واهتمامه على الدوام".

لافتا إلى أن "غالبية المتفوقين كانوا بين من التقاهم الرئيس الأسد والسيدة أسماء في أكثر من مناسبة، آخرها خلال زيارتهما لطلاب الثانوية للاطمئنان على امتحاناتهم في أيار الماضي، ومشاركتهم وجبة الإفطار بعدها بأسبوعين".