بالصور.. حتى مواسم الزيتون لم تسلم من قطعان المستوطنين

الوقت- قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية،غسان دغلس، ان عشرات المستوطنين المتطرفين واصلوا سرقة ثمار الزيتون التابعة للمواطنين الفلسطينيين، شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية، على مدار الأيام الماضية.

واضاف دغلس لوكالة "معا"، أن المستوطنين قاموا بسرقة ثمار أكثر من 700 شجرة زيتون في قريتي عورتا، ودير الحطب شرق نابلس، مشيرا الى أن المواطنين تفاجئوا بعد دخولهم أراضيهم القريبة من مستوطنة "الون موريه" المقامة على أراضي قريتي عزموط ودير الحطب، بأن المستوطنين قاموا بسرقة ثمار زيتونهم، وتكسير أغصان نحو 300 شجرة.

وأضاف دغلس أن المستوطنين سرقوا كذلك ثمار 420 شجرة زيتون قريبة من المدخل الرئيسي لمستوطنه "ايتمار" في منطقه خلة السودان تعود ملكيتها لمواطن من سكان عورتا شرق نابلس، مؤكدا ارتفاع عمليات النهب والسرقة من قبل المستوطنين عن الأعوام السابقة.

وأكد دغلس في وقت سابق أن إن عشرات المستوطنين من مستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا قاطفي الزيتون في المناطق القريبة من المستوطنة، واندلعت مواجهات عنيفة بينهم، دون وقوع إصابات.

وتتنوع اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين بين المنع من الوصول إلى الأرض، إلى الاعتداءات بالضرب، مرورا برشق الفلسطينيين بالحجارة، ووصولا إلى سرقة المحاصيل.