عقوبة مشدّدة لأمريكي انضمّ لداعش

الوقت- قرّر القضاء في ولاية فيرجينيا معاقبة شاب أمريكي إلتحق بتنظيم داعش الارهابي في سوريا قبل أن تعتقله القوات الكردية، ويزعم لاحقا أن انضمامه إلى التنظيم المتطرف كان قرارا سيئا وخطيرا.

وأقرّت محكمة أمريكية بسجن محمد جمال خويص 20 عاما، وذلك بعد أن ترك عمله كسائق حافلة لذوي الاحتياجات الخاصة في شمال فيرجينيا في ديسمبر 2015 للسفر إلى الرقة المعقل السابق لتنظيم داعش في سوريا.

جدير بالذكر أن خويص كان عضوا في التنظيم لمدة شهرين ونصف شهر، وشارك في تدريبات للتنظيم وأقام في بيوت آمنة، حيث كان يُعدّ على ما يبدو ليكون انتحاريا.

وبعد محاولاته الفاشلة للإنضمام الى فريق داعش الانتحاري اعتقلت قوات البشمركة الكردية خويص البالغ من العمر 27 عاما في مارس 2016 في تل عفر العراقية، ثم زعم لاحقا أنه فرّ من المتشددين.

وفي مقابلة له مع محطة تلفزيون كردية في أربيل قال خويص، إنه لا يعتبر مقاتلي تنظيم داعش مسلمين صالحين.

إلا أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض إدعاءاته، مؤكدا أنّ خويص سعى بوضوح للانضمام إلى التنظيم، إذ باع سيارته وترك منزله من دون أن يُخبر أحدا بأنه سيرحل.

وفي هذا السياق أعلنت دانا بوينتي المدعية العامة لمنطقة شرق فيرجينيا: إنّ الأدلة في المحاكمة أظهرت أنّ محمد خويص لا يمكن توقع تصرفاته وأنه شخص خطير تطرف نحو العنف.

وفي يونيو الماضي، دانت هيئة محلفين فيدرالية خويص بثلاثة تهم موجهة إليه، بينها تقديم والتآمر لتقديم مساعدة لتنظيم داعش.