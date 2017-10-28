عقوبة مشدّدة لأمريكي انضمّ لداعش

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 7 صفر 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟ الوقت- الدعم الاسرائيلي لانفصال إقليم كردستان العراق ليس بالخفي على أحد على الرغم من وجود رفض دولي علني لهذا الانفصال من قبل أقرب الحلفاء للكيان الاسرائيلي، إلا ...

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أخبار

رفض دولي لإعلان كتالونيا الإنفصال

رفض دولي لإعلان كتالونيا الإنفصال

الوقت- واجه إعلان إقليم كتالونيا الانفصال عن اسبانيا رفضا دوليا وسعاً، حيث جاء ردّ..

عقوبة مشدّدة لأمريكي انضمّ لداعش الوقت- قرّر القضاء في ولاية فيرجينيا معاقبة شاب أمريكي إلتحق بتنظيم..

محاولة اغتيال مسؤول فلسطيني كبير في غزة، وهنية يحدد الفاعل محاولة اغتيال مسؤول فلسطيني كبير في غزة، وهنية يحدد الفاعل

العبادي يوقف حركة القوات العسكرية في اقليم كردستان العراق العبادي يوقف حركة القوات العسكرية في اقليم كردستان العراق

برلمان كتالونيا يعلن الاستقلال عن إسبانيا ومدريد ترد برلمان كتالونيا يعلن الاستقلال عن إسبانيا ومدريد ترد

الأجهزة الأمنية الألمانية تدير شبكات دعارة في مراكز ايواء المهاجرين الأجهزة الأمنية الألمانية تدير شبكات دعارة في مراكز ايواء المهاجرين

بالأرقام.. سوريا تعتمد أكبر موزانة عامة في تاريخها بالأرقام.. سوريا تعتمد أكبر موزانة عامة في تاريخها

واشنطن بوست: وعود محمد بن سلمان بالاصلاحات غير صادقة ومجرد تسويق تجاري واشنطن بوست: وعود محمد بن سلمان بالاصلاحات غير صادقة ومجرد تسويق تجاري

فياض: تيلرسون غير مؤهل للتعليق على انجازات الحشد الشعبي فياض: تيلرسون غير مؤهل للتعليق على انجازات الحشد الشعبي

بوتين يطلق بنفسه 4 صواريخ بالستية عابرة للقارات بوتين يطلق بنفسه 4 صواريخ بالستية عابرة للقارات

بريطانيا: فخورون بتأسيس "اسرائيل" وسنحتفل بذكرى وعد بلفور بريطانيا: فخورون بتأسيس "اسرائيل" وسنحتفل بذكرى وعد بلفور

اعلامي سعودي معروف: السعودية لن تستطيع الخروج من عباءة الوهابية والمنهج المتشدد اعلامي سعودي معروف: السعودية لن تستطيع الخروج من عباءة الوهابية والمنهج المتشدد

بالصور..مظاهرات في مدينة الرقة ضد قوات سوريا الديمقراطية قوات سوريا الديمقراطية تطلق النار على مظاهرة في الرقة طالبت بخروجها من المدينة+صور

واشنطن تنشر وثائق حول اغتيال كيندي وتحجب اخرى تثبت تورط الأجهزة الأمنية الأمريكية واشنطن تنشر وثائق حول اغتيال كيندي وتحجب اخرى تثبت تورط الأجهزة الأمنية الأمريكية

بالصور..فريق اسرائيلي يفوز بإحدى المسابقات في الامارات بالصور..فريق اسرائيلي يفوز بإحدى المسابقات الرياضية بالامارات

طهران: التدخلات الأمريكية الوقحة لن تقود الا لتعزيز التلاحم والوحدة الوطنية طهران: التدخلات الأمريكية ضد ايران الوقحة لن تقود الا لتعزيز التلاحم والوحدة الوطنية

العبادي لتلرسيون: على اقليم كردستان تسليم المنافذ الحدودية والمطارات العبادي لتلرسيون: على اقليم كردستان تسليم المنافذ الحدودية والمطارات

اضراب في السجون السريّة التي تديرها الامارات في عدن اضراب في السجون السريّة التي تديرها الامارات في عدن

130 شركة اسرائيلية على قائمة الأمم المتحدة السوداء 130 شركة اسرائيلية على القائمة السوداء للأمم المتحدة

مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات جديدة على ايران بذريعة برنامجها الصاروخي مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات جديدة على ايران بذريعة برنامجها الصاروخي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

هل أصبح سلمان بن عبد العزيز "ملكا مغيبا"؟!؛ صحيفة بريطانية تكشف خفايا مرض "الملك"

واشنطن بوست: وعود محمد بن سلمان بالاصلاحات غير صادقة ومجرد تسويق تجاري

برلمان كتالونيا يعلن الاستقلال عن إسبانيا ومدريد ترد

عقوبة مشدّدة لأمريكي انضمّ لداعش

الأجهزة الأمنية الألمانية تدير شبكات دعارة في مراكز ايواء المهاجرين

بريطانيا: فخورون بتأسيس "اسرائيل" وسنحتفل بذكرى وعد بلفور

بالأرقام.. سوريا تعتمد أكبر موزانة عامة في تاريخها

محاولة اغتيال مسؤول فلسطيني كبير في غزة، وهنية يحدد الفاعل

بالصور..فريق اسرائيلي يفوز بإحدى المسابقات في الامارات

العبادي يوقف حركة القوات العسكرية في اقليم كردستان العراق

الدولار يواجه تحديات كبيرة وينخفض رغم البيانات الإيجابية للاقتصاد الأمريكي

واشنطن تنشر وثائق حول اغتيال كيندي وتحجب اخرى تثبت تورط الأجهزة الأمنية الأمريكية

الحكومة التونسية تسرح آلاف الموظفين

أول تراما يعمل بالهيدروجين في الصين

الفيفا تكشف عن جوائز بطولة كأس العالم 2018

ماهي أهداف دمشق من منح إدارة ذاتية لأكرادها؟

بالفيديو..حمد بن جاسم يعترف: دعمنا النصرة وتهاوشنا على "الصيدة السورية" مع السعودية ولكن...

موقع امريكي: البيت الابيض يستعد لوضع القاذفات النووية في حالة تأهب على مدار 24 ساعة

هل ستسمع خبر وفاتك عندما تموت؟ العلم يقول "نعم"!

كيف تحمون شبكاتكم بعد إكتشاف طريقة إختراقها

مواقع أجنبية تسدل الستار عن فضيحة بعد إعصار هارفي

تايمز أوف إسرائيل: الأسد يوجه رسائل تحدي لاسرائيل بعد انتصاره

بالصور..مظاهرات في مدينة الرقة ضد قوات سوريا الديمقراطية

الأجهزة الأمنية الألمانية تدير شبكات دعارة في مراكز ايواء المهاجرين

موقف مشرف لقائد الجيش اللبناني خلال اجتماع عسكري في أمريكا

أمير سعودي: جنودنا في الحد الجنوبي يخدمون بخشم الريال

ترامب في الداخل الأمريكي.. كاذب أذلّ البلاد

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

هارتس :اسرائيل باعت اسلحة لميانمار استخدمت ضد مسلمي الروهينغا

رفع صورة أوجلان أول الغيث؛ هل تجاوز الأكراد الخطوط الحمر... ما نتائج ذلك؟!

الشيطان الروسي يعود.. موسكو تكشف عن صاروخ لايُقهر

بالصورة وبالتفاصيل نهاية مأساوية لاول امرأة في السعودية وهي تقود سيارتها!

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

مسؤول روسي رفيع: هذه هي المفاجأة الكبيرة التي يحضرها كيم جونغ اون لترامب نهار الثلاثاء القادم!

تحذير هام... بالصور اسلوب جديد وخطير يعتمده داعش في تفجيراته الانتحارية للمساجد!

ما الذي سيحدث في البيت الأبيض؟!

سعوديون يدعون لعاصفة حزم ضد بوتين.. ماهو السبب؟

بلجيكية داعشية في يد "قسد".. ماذا في كمبيوترها المحمول من مفاجآت؟

معلومات مثيرة عن "جزار لاس فيغاس المليونير"!

كيف تغيرت حياة النساء السعوديات في أسبوع؟ من الحق في القيادة إلى بث أغاني المطربات على شاشة التلفزيون.. وما هي ردة فعل الإعلام الغربي؟

موقع امريكي: البيت الابيض يستعد لوضع القاذفات النووية في حالة تأهب على مدار 24 ساعة

قناة أمريكية ايفانكا وتيلرسون يصفان ترامب بـ "المجنون"!

ترسانة داعش العسكرية بقبضة الجيش السوري (فيديو)

عاجل بوتين يفاجئ كيم جونغ أون...وترامب فرح!

السجون السعودية تغص بمعتقلي الرأي وحملة القمع متواصلة

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

عقوبة مشدّدة لأمريكي انضمّ لداعش

السبت 7 صفر 1439
 
 
 
 
 
عقوبة مشدّدة لأمريكي انضمّ لداعش

مواضيع ذات صلة

القوات العراقية تضع استعادة القائم من داعش نصب عينيها

ترسانة داعش العسكرية بقبضة الجيش السوري (فيديو)

تصريحات خاصّة لـ"الوقت": الرقّة في مرحلة ما بعد داعش

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قرّر القضاء في ولاية فيرجينيا معاقبة شاب أمريكي إلتحق بتنظيم داعش الارهابي في سوريا قبل أن تعتقله القوات الكردية، ويزعم لاحقا أن انضمامه إلى التنظيم المتطرف كان قرارا سيئا وخطيرا.

وأقرّت محكمة أمريكية بسجن محمد جمال خويص 20 عاما، وذلك بعد أن ترك عمله كسائق حافلة لذوي الاحتياجات الخاصة في شمال فيرجينيا في ديسمبر 2015 للسفر إلى الرقة المعقل السابق لتنظيم داعش في سوريا.

جدير بالذكر أن خويص كان عضوا في التنظيم لمدة شهرين ونصف شهر، وشارك في تدريبات للتنظيم وأقام في بيوت آمنة، حيث كان يُعدّ على ما يبدو ليكون انتحاريا.

وبعد محاولاته الفاشلة للإنضمام الى فريق داعش الانتحاري اعتقلت قوات البشمركة الكردية خويص البالغ من العمر 27 عاما في مارس 2016 في تل عفر العراقية، ثم زعم لاحقا أنه فرّ من المتشددين.

وفي مقابلة له مع محطة تلفزيون كردية في أربيل قال خويص، إنه لا يعتبر مقاتلي تنظيم داعش مسلمين صالحين.

إلا أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض إدعاءاته، مؤكدا أنّ خويص سعى بوضوح للانضمام إلى التنظيم، إذ باع سيارته وترك منزله من دون أن يُخبر أحدا بأنه سيرحل.

وفي هذا السياق أعلنت دانا بوينتي المدعية العامة لمنطقة شرق فيرجينيا: إنّ الأدلة في المحاكمة أظهرت أنّ محمد خويص لا يمكن توقع تصرفاته وأنه شخص خطير تطرف نحو العنف.

وفي يونيو الماضي، دانت هيئة محلفين فيدرالية خويص بثلاثة تهم موجهة إليه، بينها تقديم والتآمر لتقديم مساعدة لتنظيم داعش.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

القضاء داعش عقوبة التحق

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

استقرار قوات حركة النجباء في حدود مدينة ربيعة
احتجاجات على العنصرية في أمريكا
عودة أهالي كركوك لمنازلهم بعد 3 أعوام من النزوح
اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا
استقرار قوات حركة النجباء في حدود مدينة ربيعة

استقرار قوات حركة النجباء في حدود مدينة ربيعة

القوات اليمنية واللجان تدمران آلية عسكرية للميليشيات السعودية
البحرينيون يتظاهرون دعماً للشيخ عيسى قاسم
أطفال ميانمار يعيشون حياة بائسة في الملاجئ
الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة