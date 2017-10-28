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  السبت 7 صفر 1439
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نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

كواليس الدعم الاسرائيلي لمشروع مسعود بارزاني الإنفصالي؟ الوقت- الدعم الاسرائيلي لانفصال إقليم كردستان العراق ليس بالخفي على أحد على الرغم من وجود رفض دولي علني لهذا الانفصال من قبل أقرب الحلفاء للكيان الاسرائيلي، إلا ...

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

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أخبار

عقوبة مشدّدة على أمريكي انضمّ لداعش

السبت 7 صفر 1439
 
 
 
 
 
عقوبة مشدّدة على أمريكي انضمّ لداعش

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الوقت- قرّر القضاء في ولاية فيرجينيا معاقبة شاب أمريكي إلتحق بتنظيم داعش الارهابي في سوريا قبل أن تعتقله القوات الكردية، ويزعم لاحقا أن انضمامه إلى التنظيم المتطرف كان قرارا سيئا وخطيرا.

وأقرّت محكمة أمريكية بسجن محمد جمال خويص 20 عاما، وذلك بعد أن ترك عمله كسائق حافلة لذوي الاحتياجات الخاصة في شمال فيرجينيا في ديسمبر 2015 للسفر إلى الرقة المعقل السابق لتنظيم داعش في سوريا.

جدير بالذكر أن خويص كان عضوا في التنظيم لمدة شهرين ونصف شهر، وشارك في تدريبات للتنظيم وأقام في بيوت آمنة، حيث كان يُعدّ على ما يبدو ليكون انتحاريا.

وبعد محاولاته الفاشلة للإنضمام الى فريق داعش الانتحاري اعتقلت قوات البشمركة الكردية خويص البالغ من العمر 27 عاما في مارس 2016 في تل عفر العراقية، ثم زعم لاحقا أنه فرّ من المتشددين.

وفي مقابلة له مع محطة تلفزيون كردية في أربيل قال خويص، إنه لا يعتبر مقاتلي تنظيم داعش مسلمين صالحين.

إلا أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض إدعاءاته، مؤكدا أنّ خويص سعى بوضوح للانضمام إلى التنظيم، إذ باع سيارته وترك منزله من دون أن يُخبر أحدا بأنه سيرحل.

وفي هذا السياق أعلنت دانا بوينتي المدعية العامة لمنطقة شرق فيرجينيا: إنّ الأدلة في المحاكمة أظهرت أنّ محمد خويص لا يمكن توقع تصرفاته وأنه شخص خطير تطرف نحو العنف.

وفي يونيو الماضي، دانت هيئة محلفين فيدرالية خويص بثلاثة تهم موجهة إليه، بينها تقديم والتآمر لتقديم مساعدة لتنظيم داعش.

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