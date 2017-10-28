تقنية جديدة للتنبؤ بمرض الزهايمر

الوقت- كشفت وزارة العلوم الكورية عن تطوير تقنية جديدة تتنبأ بمرض ألزهايمر قبل وقت طويل من ظهور أعراضه، للبدء في علاجه في مراحله الأولى من خلال فحص بسيط للدم.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور في جامعة سيؤول "موك إن خي" وهو قائد هذا المشروع الجديد، قائلاً: "تعتمد الطرق التقليدية الموجودة اليوم لتشخيص مرض ألزهايمر على ظهور أعراض واضحة للمرض، أما طريقتنا الجديدة فتسمح لنا بتشخيص المرض قبل ظهور أعراضه".

وهذه الطرق الجديدة تخفف من علاج المرض وأعراضه الصعبة، ولكنها لا توقف تطوره أو تفاقمه، ولم يجد العلماء سبب مباشر للمرض، لكنهم يتوقعون أن أحد أسبابه هو تراكم لويحات الأميلويد بيتا بروتين في أنسجة المخ.

أكد العلماء أن التقنية الجديدة تعمل بانهيار الأميلويد بيتا بروتين وتحافظ على نسبته المعهودة في الدم، وتكون نتائج فحص الدم للمرضى دقيقة حيث تصل نسبته إلى 90%، وهذا مؤشر عال بالنسبة لتقنيات العصر.