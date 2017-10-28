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  السبت 7 صفر 1439
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نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

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علوم وتكنولوجيا

تقنية جديدة للتنبؤ بمرض الزهايمر

السبت 7 صفر 1439
 
 
 
 
 
تقنية جديدة للتنبؤ بمرض الزهايمر
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الوقت- كشفت وزارة العلوم الكورية عن تطوير تقنية جديدة تتنبأ بمرض ألزهايمر قبل وقت طويل من ظهور أعراضه، للبدء في علاجه في مراحله الأولى من خلال فحص بسيط للدم.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور في جامعة سيؤول "موك إن خي" وهو قائد هذا المشروع الجديد، قائلاً: "تعتمد الطرق التقليدية الموجودة اليوم لتشخيص مرض ألزهايمر على ظهور أعراض واضحة للمرض، أما طريقتنا الجديدة فتسمح لنا بتشخيص المرض قبل ظهور أعراضه".

وهذه الطرق الجديدة تخفف من علاج المرض وأعراضه الصعبة، ولكنها لا توقف تطوره أو تفاقمه، ولم يجد العلماء سبب مباشر للمرض، لكنهم يتوقعون أن أحد أسبابه هو تراكم لويحات الأميلويد بيتا بروتين في أنسجة المخ.

أكد العلماء أن التقنية الجديدة تعمل بانهيار الأميلويد بيتا بروتين وتحافظ على نسبته المعهودة في الدم، وتكون نتائج فحص الدم للمرضى دقيقة حيث تصل نسبته إلى 90%، وهذا مؤشر عال بالنسبة لتقنيات العصر.

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