برلمان كتالونيا يعلن الاستقلال عن إسبانيا ومدريد ترد

الوقت- في تصويت مثير للجدل، أعلن برلمان إقليم كتالونيا اليوم الجمعة، الاستقلال عن إسبانيا بالرغم من معارضة الحكومة الإسبانية .

وصادق البرلمان الكتالوني قرارا يعلن ان الاقليم اصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية" قبل اداء النشيد الانفصالي، في غياب المعارضة، وذلك عقب تصويت سري، فيما دعت الأحزاب في الإقليم إلى الاحتشاد بكثافة بمحيط البرلمان تحسبا لتنفيذ إسبانيا قرار تعليق الحكم الذاتي.

وقالت رئيسة البرلمان إن المجلس المؤلف من 135 عضوا، وافق على إعلان الاستقلال بتأييد 70 صوتا مقابل اعتراض عشرة وامتناع اثنين عن التصويت.

وشهد محيط البرلمان الكتالوني تظاهرات لمئات الأشخاص من المؤيدين إلى انفصال إقليم كتالونيا احتجاجا على طلب الحكومة الإسبانية من البرلمان الإسباني بعزل رئيس الإقليم.

بدوره قال حاكم إقليم كتالونيا كارلس بودجمون من مقر برلمان الإقليم، إن حكومة مدريد تستهدف الحفاظ على النمو الاقتصادى واحترام القانون فى ظل الأزمة مع كتالونيا.

من جانبه فعّل مجلس الشيوخ الإسباني، الجمعة، المادة 155 من الدستور القاضية بتعليق الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا ، بينما قررت الحكومة الإسبانية المحافظة، تطبيق تدابير حازمة مثل إقالة الحكومة الانفصالية الكتالونية، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، إلى حين تنظيم انتخابات في الإقليم مطلع 2018.