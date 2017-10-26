130 شركة اسرائيلية على قائمة الأمم المتحدة السوداء

الوقت- كشفت وسائل اعلام اسرائيلية، ان الأمم المتحدة تعتزم ادراج 130 شركة إسرائيلية، على القائمة السوداء بسبب نشاطها في المستوطنات.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، فإن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، أرسل رسائل تحذيرية في الأسابيع الأخيرة إلى الشركات المذكورة وهي 130شركة إسرائيلية، و60 شركة دولية، لنشاطاتها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وانتهاكها القانون الدولي.

وأكدت الصحيفة أنها حصلت على جزء من القائمة السوداء، والتي تضم 25 شركة إسرائيلية بعضها يعمل في مجال الأغذية، وأخرى تعمل في الأدوية، وإن تلك الشركات تعمل في المستوطنات.

بدورها ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن شركات مثل "كاتربيلر"، "تريبيدويزر" و "إيربنب" هي من بين الشركات الأمريكية المقرر أن تدرج في القائمة السوداء، مشيرة الى أن بعض الشركات تدرس تقديم دعاوى قضائية ضد المفوض ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.