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  الخميس 5 صفر 1439
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نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة

نحن في مرحلة القضاء على "إسرائيل" وليس الاعتراف بها/ وضعنا حسابات دقيقة للحفاظ على سلاح المقاومة الوقت- احتضن مركز "نور" للدراسات والبحوث ندوة حوارية جمعت وفد حركة حماس الى طهران بالمتخصصين والباحثين الإيرانيين حيث أكدت الكلمات على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف...

المصالحة بين حركة فتح وحماس تعود بالنفع على حماس سوف يكون الإتفاق بين فتح وحماس لصالح الأخير، لأن كل من المجلس القيادي وحماس وجهاد يؤكدون الآن على عدم استخدام أساليب التطبيع مع إسرائيل، في حين أن فتح والقيادة العامة يتماشون مع قيادة حماس. أن تقارب فتح وحماس الى بعضهما، سيعزز موقف إيران وجبهة المقاومة بين الفصائل الفلسطينية في حال تم تعزيز قوة حماس وموقفها المُقاوم.

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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

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أخبار

130 شركة اسرائيلية على قائمة الأمم المتحدة السوداء

الخميس 5 صفر 1439
 
 
 
 
 
130 شركة اسرائيلية على قائمة الأمم المتحدة السوداء
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الوقت- كشفت وسائل اعلام اسرائيلية، ان الأمم المتحدة تعتزم ادراج 130 شركة إسرائيلية، على القائمة السوداء بسبب نشاطها في المستوطنات.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، فإن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، أرسل رسائل تحذيرية في الأسابيع الأخيرة إلى الشركات المذكورة وهي 130شركة إسرائيلية، و60 شركة دولية، لنشاطاتها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وانتهاكها القانون الدولي.

وأكدت الصحيفة أنها حصلت على جزء من القائمة السوداء، والتي تضم 25 شركة إسرائيلية بعضها يعمل في مجال الأغذية، وأخرى تعمل في الأدوية، وإن تلك الشركات تعمل في المستوطنات.

بدورها ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن شركات مثل "كاتربيلر"، "تريبيدويزر" و "إيربنب" هي من بين الشركات الأمريكية المقرر أن تدرج في القائمة السوداء، مشيرة الى أن بعض الشركات تدرس تقديم دعاوى قضائية ضد المفوض ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.

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الاحتلال اسرائيل الاستيطان

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