بن سلمان يتحدث عن تواصل الحرب على اليمن، وحركة انصار الله ترد

الوقت- قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس، أن بلاده ستواصل عدوانها على اليمن، حتى لا يتحول أنصار الله الى حزب الله على الحدود السعودية.

وأضاف بن سلمان في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء أن "موقع اليمن مهم إذ أنه "مطل على باب المندب ومن ثم إذا حدث شيء هناك فسيعني توقف عشرة في المائة من التجارة العالمية، والحرب ستستمر لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر على حدود المملكة، وسنستمر إلى أن نتأكد أنه لن يتكرر هناك حزب الله لأن اليمن أشد خطورة من لبنان".

بدوره رد الناطق الرسمي لحركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقال عبر صفحته على الفيس بوك :"أنه بعد قرابة الألف يوم من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن يخرج بن سلمان بتصريحات يكشف فيها عن الحقيقة الكامنة وراء ذلك العدوان الهمجي مبشرا باستمراره حتى لا يكون في اليمن حزب الله آخر كما يدعي".

وأكد عبد السلام أن تصريح بن سلمان "يظهره أحمق لناحية تنصيب نفسه عدوا لليمن دون أي سبب يدعو لذلك سوى أن الشعب اليمني تطلع لأن تكون له دولة تمثله وتحمي مصالحه وتدافع عن كرامته وسيادته، وتعيد له استقلاله الوطني بعيدا عن أي تبعية أو وصاية لأي طرف".

وأضاف المسؤول اليمني أن "استدعاء بن سلمان تجربة حزب الله اللبناني -وهو نموذج مشرق بمقاومته ومشروعه التحرري - يجعل النظام السعودي في موقع العدو الإسرائيلي، ولنا كل الشرف أن ينهض اليمن بمسؤوليته القومية والدينية والإنسانية في مواجهة العدو التاريخي للأمة".

وأوضح الناطق الرسمي لحركة أنصار الله أن تصريح الأمير السعودي يمثل فضيحةً مدوية للأمم المتحدة ويكشف دورها نفاقيا متواطئا ضد اليمن، ومبعوثها عبارة عن موظف لدى النظام السعودي لا يملك من أمره شيئا غير ذَر الرماد في العيون وترديد مبادرات لا واقع لها .