الحرس الثوري يقضي على خلية إرهابية قرب الحدود التركية

الوقت- قضى اليوم الخميس الحرس الثوري الايراني على مجموعة إرهابية مكونة من أربعة أشخاص، في مدينة تشالدران القريبة من الحدود التركية شمال غربي ايران.

وتمكن الحرس الثوري من القضاء على الارهابيين بعد وقوع اشتباكات مسلحة بين عناصر الحرس وجماعة إرهابية أسفرت عن القضاء على كامل الخلية ومقتل أربعة إرهابيين ومصادرة أسلحتهم ومعداتهم، وذلك في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.

وأفاد بيان لمقر العمليات التابع للقوة البرية للحرس الثوري، أنه بعد تقصي معلومات تفيد بوجود خلية إرهابية مرتبطة بالاستكبار العالمي في منطقة "جالدران"، وبعد استشهاد اثنين من السكان المحليين في محافظة أذربيجان الغربية قامت مجموعة من قوات المقر بالاشتباك معهم وملاحقتهم.

وتابع البيان: إن الاشتباكات انتهت بالقضاء على الخلية الإرهابية ومصادرة أسلحتهم ومعداتهم.

وأكد الحرس الثوري أنه لن يسمح لعملاء القوى الاستكبارية والأنظمة الرجعية في المنطقة بتنفيد مخططاتهم التآمرية ضد الثورة، وستتصدى بكل حزم لأي محاولة من شأنها تهديد أمن واستقرار الجمهورية الإسلامية الايرانية.